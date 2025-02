Preminuo pisac Tom Robbins čiji se romani čitaju kao književni LSD

Pisac Tom Robbins, čiji se romani čitaju kao književni LSD-a, ispunjeni fantastičnim likovima, maničnim metaforama i hirovitošću kontrakulture, preminuo je u nedjelju u 92. godini.

Robbinsovu smrt objavila je njegova supruga Alexa Robbins na Facebooku. U objavi nije naveden uzrok.

"Bio je okružen svojom obitelji i odanim ljubimcima. Kroz ova teška posljednja poglavlja bio je hrabar, zabavan i drag", napisala je Alexa Robbins. "Tražio je da ga se ljudi sjećaju čitajući njegove knjige."

Robbins je udovoljavao hipijevskim senzibilitetima mladih ljudi počevši od ranih 1970-ih knjigama koje su imale sveobuhvatnu filozofiju onoga što je on nazivao "ozbiljnom zaigranošću" i nalogom da je treba slijediti na najčudnije moguće načine.

Robbinsova djela uključivala su "Even Cowgirls Get the Blues", "Another Roadside Attraction" i "Still Life With Woodpecker".

"Ono što pokušavam učiniti, između ostalog, je miješati fantaziju i duhovnost, seksualnost, humor i poeziju u kombinacijama koje nikad prije nisu bile viđene u književnosti," rekao je Robbins u intervjuu za časopis January 2000. "I pretpostavljam da kad čitatelj završi jednu od mojih knjiga... želio bih da on ili ona budu u stanju u kojem bi bili nakon Fellinijevog filma ili koncerta Grateful Dead."

Rođen je u Blowing Rocku u Sjevernoj Karolini i odrastao tamo iu Richmondu u Virginiji, u obitelji koju je jednom opisao kao "neku vrstu južnjačke baptističke verzije 'Simpsona'".

Robbins je rekao da je diktirao priče svojoj majci u dobi od pet godina i da je svoje spisateljske vještine dalje razvijao na Sveučilištu Washington i Lee u Virginiji radeći na školskim novinama s Tomom Wolfeom, koji će kasnije napisati "The Right Stuff" i "The Electric Kool-Aid Acid Test."