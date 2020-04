Preminuo Bill Withers, autor hitova Ain't No Sunshine i Just The Two Of Us

Legendarni glazbenik Bill Withers, najpoznatiji po svojim uspješnicama Ain't No Sunshine, Lovely Day, Just The Two Of Us i Lean On Me, preminuo je u 81. godini života.

U priopćenju stoji da je već dulje vrijeme imao problema sa srcem.

Snimio je ukupno osam studijskih albuma od kojih su dva, Still Bill i Menagerie, ostvarila zlatnu nakladu. Kompilacijski album, Greatest Hits, ostvario je isti uspjeh. Nagrađen je počasnim doktoratima dvaju fakulteta i primljen u Dvoranu slavnih virdžinijskih glazbenika.

U svojoj relativno kratkoj karijeri osvojio je tri Grammyja za pjesme Ain't No Sunshine, Just the Two of Us i Lean on Me.

Usprkos velikoj uspješnosti 1985. objavio je povlačenje iz svijeta glazbe.