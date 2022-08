Preminula žena čiji je poljubac promijenio tijek povijesti

U dobi od 89 godina preminula je američka glumica Nichelle Nichols, najpoznatija po ulozi poručnice Nyote Uhure u originalnoj seriji "Zvjezdane staze" koja se emitirala 60-ih godina i donijela revoluciju u televizijsku industriju.



U to je doba, kao jedna od rijetkih crnkinja u tako prominentnoj ulozi u jednoj od najpopularnijih televizijskih serija, rušila sve barijere, a u povijesti je ostao zapisan i njezin poljubac s kolegom Williamom Shatnerom, koji je tumačio kapetana Kirka. Bio je to prijelomni trenutak, prvi međurasni poljubac između crnkinje i bijelca na američkoj televiziji i iznimno hrabar potez autora serije Genea Roddenberryja i dvoje glumaca, uzmemo li u obzir da je u to vrijeme međurasni brak bio zabranjen u čak 17 američkih saveznih država. Dogodio se u epizodi "Plato's Stepchildren", nakon što su Uhuru i Kirka zaposjeli izvanzemaljci. Navodi se i da su se producenti NBC-ja pribojavali reakcija televizijskih postaja i gledatelja s krajnjeg američkog juga pa su trebale biti snimljene dvije scene, izvorna s poljupcem i alternativna bez kontroverznog cjelova. Međutim, Nichols i Shatner odlučili su sabotirati snimanje scene bez poljupca kako bi osigurali da će biti emitirana izvorna verzija. A kada je 22. studenoga 1968. poljubac stigao na male ekrane, reakcije publike bile su mahom pozitivne, prisjetila se Nichols.