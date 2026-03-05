Poznata lica večeras u Tvornici za djecu bez doma: jedinstvena izložba – „178“ – lica solidarnosti

Projekt potpisuju fotografi Sanja Babeli i Igor Cecelja iz kreativnog ateliera „185“, dok su inicijatori i organizatori Ivan Bojčić, bubnjar benda Let 3, te Dražen Goreta, direktor programa Tvornice kulture. Pred objektiv su stali: Severina, Zoran Šprajc, Goran Bogdan, Damir Martinović Mrle, Damir Urban, Ida Prester, Leon Lučev, Antonija Blaće, Davor Gobac, Darko Rundek, Danijela Trbović, Alka Vuica, Martina Validžić, Dean Kotiga, Zoran Prodanović Prlja, Judita Franković Brdar i Stela Rade – ljudi koje smo navikli gledati pod reflektorima, a koji ovaj put stoje pred objektivom bez uloga i scenografije, u službi jedne važnije i humanije priče.

Naziv izložbe u sebi nosi broj koji organizatorima i autorima i vrlo konkretno značenje. Iza svake brojke stoji dijete. Njegov identitet. Njegova priča. Njegova potreba za sigurnošću, pažnjom i stabilnim domom. 178 je broj djece koja su trenutno korisnici SOS Dječje selo Hrvatska.

Poznate osobe su fotografirane u crno-bijeloj tehnici, bez stilizacije i glamura, prikazani su iskreno i ogoljeno – s fokusom na pogled, lice i emociju, na ono što nas, unatoč razlikama, povezuje kao ljude. Fotografije su izložene u velikim formatima (1 × 1,5 metara), čime se dodatno naglašava snaga portreta i neposrednost susreta s protagonistima.

Izložba je zamišljena kao jednodnevni događaj, a na dan otvorenja bit će pokrenuta i online aukcija putem aukcijske platforme, na kojoj će fotografije u narednim danima biti dostupne za kupnju. Time se izravno podupire rad SOS Dječjeg sela Hrvatska. Važno je naglasiti kako za sudjelovanje nije potrebno kupiti fotografiju – tijekom cijelog trajanja kampanje moguće je donirati i podržati djecu, neovisno o sudjelovanju u aukciji.

Svi sudionici, uključujući autore i organizatore, u projektu sudjeluju potpuno volonterski, bez financijske naknade, a cjelokupan iznos prikupljen donacijama i prodajom fotografija namijenjen je isključivo djeci iz SOS Dječjeg sela Hrvatska.

„178“ nije izložba o poznatima. To je izložba o empatiji, zajedništvu i brizi za djecu.