Pogledajte ZKM-ovu predstavu #radninaslovantigona na Večernji.hr

- Naša Antigona govori o tragičnom susretu između dva načina poimanja svijeta, stoga se ona sada bori ne samo za pravdu i moral, već za slobodu i informaciju. Dogodio se atentat, a Polinik, Antigonin brat oktriva da iza atentata stoji vlada koja to koristi za pritisak na “neprijatelje domovini”. Polinik pokušava objaviti taj podatak i zbog toga je ubijen. Antigona je odlučna da otkrije istinu o tome. Ona se bori za svijet u kojem će informacije biti dostupne svima. Nasuprot tome Kreont se bori za svijet u kojem moral i pravo kontrolira onaj tko kontrolira informacija. Oni koju znaju, oni vladaju, a mogli smo to spojiti s atentatima na novinare Charlie Hebdoa u Parizu, ali i sa svima što se u SAD-u događa nakon 11. rujna i događajima u Argentini u kojoj je borba za slobodu tiska vrlo aktualna.No, to je priča o najvećim klasičnim pričama kakva je Antigona. One pružaju priliku da govorimo u vrlo aktualnim problemima, ne treba ih se vezati za samo jedan događaj, jer iste se stvari, na isti način događaju u cijelom svijetu - rekla je povodom premijere 2015. godine Večernjem listu redateljica predstave, Argentinka Renata Carola Gatica.

Autorski tim:

Prijevod: Nikolina Židek

Režija: Renata Carola Gatica

Dramaturgija: Jazmín Sequeira

Scenografija i oblikovanje lutaka: Luciano Delprato

Kostimografija: Doris Kristić

Glazba: Nenad Kovačić

Oblikovanje svjetla: Aleksandar Čavlek

Asistentica za lutkarstvo: Natalie Murat Dean

Jezična savjetnica: Đurđa Škavić

Uloge tumače:

Anđela Ramljak: Antigona

Sreten Mokrović: Kreont

Petar Leventić: Izmena, zbor

Vedran Živolić: Hemon, zbor

Jasmin Telalović: Tiresija, zbor

Frano Mašković: Euridika, zbor

Danijel Ljuboja: Zborovođa