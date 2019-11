Pobjeda 'Kiklopa', opere 'Čarobne frule' i baleta 'Smrt u Veneciji'

Na sceni HNK Zagreb svečano su dodjeljenje Nagrade hrvatskog glumišta. Najviše razloga za slavlje imali su zagrebačko Dramsko kazalište Gavella i HNK Zagreb. Gavella ima najbolju dramsku predstavu ucjelini – Marinkovićevog "Kiklopa", a HNK Zagreb, najbolji balet - "Smrt i Veneciiji" i najbolju operu - "Čarobnu frulu".

Najboljom dramskom režijom proglašena je ona Saše Anočića, upravo za "Kiklop", što je izuzetan uspjeh, jer Anočić je tu režiju preuzeo nakon što je od predstave odustao prvi redatelj Zlatko Sviben, te je tako Anočić zapravo radio po njegovoj glumačkoj podjeli, jer vremena za promjene jednostvno više nije bilo.

Najbolje glavne dramske uloge ostavili su: Olga Pakalović u "Konstelacijama" i Rade Šerbedžija u predstavi "Tko se boji Virginije Woolf" koja je nastala u koprodukciji Kazališta Ulysses i Beogradskog dramskog pozorišta. Najbolje sporedne uloge proglašene su one Vlaste Ramljak u predstavi HNK Osijek te Živka Anočića u "Kiklopu". U dramski dio nagrada idu i one za mlade umjetnike do 28 godina starosti, a dobili su ih Mateo Videk u "Huddersfield" ZKM-a i Metea Marušić u "Staklenoj menadžeriji" Gradskog kazališta "Joza Ivakić" iz Vinkovaca. Najbolju predstavu za djecu i mlade ponovno ima zagrebačko kazalište Žar ptica, predstavu "Tonček i Točkica", a najbolji suvremeni dramski tekst je onaj Ane MarijeVeselčić – "Domaši".

Najbolje glumačko ostvarenje u radio drami ostvarla je Marija Kolb, a najbolju režiju u TV drami Goran Rukavina za seriju "Počivali u miru". Za najbolju scenografije nagrađena je Zdravka Ivandija, a za najbolju kostimografiju Đenisa Pecotić.

Iz opernog dijela nagrada treba istaknuti najbolje dirigentsko ostvarenje Ive Lipanovića za "nabucco" u HNK Split, uloge Ivane Lazar i Giorgia Surinama, te ostvarenje mladog opernog umjertnika do 30 godina starosti, a to je Ivan Šimatović koji je u HNK Rijeka pjevao Nikolu Šubića Zrinjskog.

Za najbolji balet "Smrt u Veneciji", koji je ušao i u pet najboljih baleta Europe 2018. godine, nagrađena je i koreografkinja (ujedno i redateljica) Valentina Turcu, a najbolje su uloge otplesali Iryna Chaban Bilandžić iz HNK Split i Tomislav Petranović, nacionalni prvak Baleta HNK Zagreb, te mlada Ozana Mirković kojoj je pripala baletna nagrada za umjetničko ostvarenje do 28 godina starosti.

Nagrade za životno djelo pripala su maestru Nikši Barezi i glumcu Krunoslavu Šariću, a posebna priznanja: balerini, koreografkinji i prvoj ravnateljici Baleta HNK Zagreb Sonji Kastl, vođi Histriona Zlatku Vitezu i ansamblu i autorskom timu predstave "Flex"