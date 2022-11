“Pelikan” dobio posebnu nagradu žirija za režiju na Tallinn Black Nights Film Festivalu

Debitantski igrani film Filipa Herakovića “Pelikan“ je u sklopu “First Feature Competition“ na festivalu “Tallinn Black Nights Film Festival“, u subotu 26. studenog, osvojio posebnu nagradu žirija za režiju. Za to priznanje hrvatski film se natjecao uz još 18 filmova iz cijeloga svijeta. Publika je film mogla pogledati tri puta tijekom trajanja festivala. Dan nakon primitka nagrade u Estoniji, „Pelikan“ je publici prikazan i u Beogradu na regionalnom festivalu “Festival autorskog filma (FAF)“, u sklopu programa “Hrabri Balkan“ gdje se natječe za titulu “Najhrabriji film Balkana“.

Na ceremoniji dodjela nagrada u subotu, 26. studenog, debitantski igrani film "Pelikan", hrvatskog redatelja Filipa Herakovića, osvojio je posebnu nagradu žirija za režiju u sklopu natjecateljskog dijela programa "First Feature Competition" na "Tallinn Black Nights Film Festivalu" u Estoniji. Priznanje je to hrvatskom filmu koji se lani snimao 18 dana na istarskim lokacijama.

Uz “Pelikan“ se u sekciji „First Feature Competition“ natjecalo 18 filmova za nagradu od 5.000 eura koju je dodijelio National Geographic te dvije posebne nagrade stručnog žirija festivala.

Redatelj “Pelikana“ Filip Heraković, rekao je nakon primanja nagrade: “Posebno je iskustvo imati premijeru prvog filma na međunarodnom festivalu poput ovog u Tallinnu, koji nam je omogućio najbolji prvi susret s publikom koji smo mogli zamisliti. Nagrada je stigla samo kao potvrda pozitivnog prijema našeg filma kod publike, ali i sjajnog i predanog rada svih uključenih u stvaranje Pelikana."

Producentica filma Tamara Babun, vlasnica zagrebačke produkcijske kuće Wolfgang&Dolly kratko je rekla: „Veliko je veselje bilo vidjeti Filipa Herakovića na pozornici Tallinn Black Nights Film Festivala, ponosni smo i na njega i na cijelu fenomenalnu ekipu filma. Nagrade gode, mada im se nikad ne nadamo, naše je najveće veselje u susretu s publikom. Posjet Tallinnu i susret s estonskom i međunarodnom publikom potvrdio nam je da Pelikan zaista leti.“ Njen kolega i producent filma Matija Drniković je dodao: “Dobivena nagrada dodatno je oplemenila sudjelovanje filma na festivalu u Tallinnu. Drago nam je bilo doživjeti da film odlično komunicira s publikom. Priča o golmanu Josipu puno je veća od nogometa i ostavlja gorko-slatki okus u ustima s kojim se iznimno lako identificirati.“

Samo dan nakon što je film osvojio ovu nagradu, u nedjelju 27. studenog, “Pelikan“ je premijerno prikazan i regionalnoj publici u Beogradu. Tamo se prikazuje kao dio programa “Hrabri Balkan“ u sklopu “Festivala autorskog filma“ te se natječe za nagradu “Najhrabriji film Balkana“.

Foto: Promo Filip Heraković na Tallin Black Nights Film Festivalu

O filmu i filmskoj ekipi

Podsjetimo, "Pelikan" govori o profesionalnom nogometašu Josipu, tumači ga Edi Ćelić, kojem je ugrožena karijera nakon ozljede koljena na skijanju. Josipovu priču pratimo dok je on na rehabilitaciji u toplicama, gdje se usred njegovih interakcija s fizioterapeutom, posjete njegove djevojke i najboljeg prijatelja još snažnije ističe pitanje – tko je on i što od života želi. Da bi otkrio i prihvatio samoga sebe, mora izaći iz vlastite kože. Josip slučajno otkriva prodajnu konferenciju u toplicama i pogrešno ga identificiraju kao Branimira. Josip se odluči poigrati i postati Branimir – prodajni predstavnik usisavača. Počinje istraživati život iz nove perspektive i pritom se dobro zabavlja, no istovremeno kako postaje netko drugi mnoge stvari mu vezane za njega samog postaju sve nejasnije.

Scenarij za film potpisuju Filip Heraković i Nikolina Bogdanović. Uz Edija Ćelića u filmu, između ostalih, igraju Marko Petrić, Lucija Barišić, Ivan Glowatzky, Tena Nemet Brankov, Stojan Matavulj i Tanja Smoje. Film je producirala zagrebačka produkcijska kuća Wolfgang&Dolly na čelu s producenticom Tamarom Babun i njenim kolegom Matijom Drnikovićem. Direktor fotografije je Tomislav Krnić, montažu potpisuje Iva Ivan, za scenografiju je zadužena Željka Burić, kostimografkinja je Dubravka Skvrce, majstorica maske je Matea Katunar, a majstor zvuka je Luka Mustać. Glazbu za film potpisuje Matej Merlić, a dizajner zvuka je Tihomir Vrbanec. Film je koproducirala portugalska produkcijska kuća 119 Marvila Studios, a partneri u produkciji su i Umjetnička organizacija Plafon te studio za vizualne efekte Poster iz Hrvatske.