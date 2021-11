Otvoren Interliber uz poruku o važnosti knjige u izvanrednim pandemijskim okolnostima

U godini koja je proglašena Godinom čitanja, sajam je otvorenim proglasio potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava Boris Milošević, izaslanik premijera Andreja Plenkovića.

Podsjetio je na simboličku važnost knjige u suvremenom društvu, što je, kako je rekao, osobito došlo do izražaja u protekloj godini u kojoj je čitav svijet pogodila pandemija, koja nas je zatvorila u sigurnost naših domova, gurnula u socijalnu izolaciju i stvorila socijalnu distancu.

"Vjerujem da je u takvim uvjetima za brojne građane upravo knjiga bila sredstvo s kojim se održavao doticaj s normalnošću u svijetu takozvanog 'novog normalnog'", rekao je Milošević. Upravo zahvaljujući nakladnicima, ljudima iz struke, i u pandemijskim smo uvjetima imali priliku na razne načine osjetiti zadovoljstvo kupnje knjige, istaknuo je.

Čestitao je organizatorima te uz formalne riječi otvorenja, svima poželio uspješan Interliber, "i ovdje na velesajmu i raspršeni virtualni u cijeloj Hrvatskoj".

Gradonačelnik Tomislav Tomašević kazao je kako je riječ o međunarodno afirmiranome sajmu koji je najbitniji događaj posvećen knjizi ne samo u gradu Zagrebu nego i u RH.

"Drago mi je da smo i u ova izazovna vremena našli način kako da se Interliber ove godine ipak održi i da i dalje bude mjesto susreta s knjigama i knjigom, koja je u ova teška i izazovna vremena bila utjeha mnogima, i kao mjesto inspiracije i kao mjesto nade", kazao je Tomašević.

Istaknuo je kako vjeruje u postupan povratak brojkama posjećenosti od prije pandemije, kada je Interliber obilazilo po 100 tisuća ljudi, te izrazio nadu da će sajam i ove godine dati svoj tradicionalni doprinos statistikama kad je riječ o čitanosti i kupovini knjiga.

Najavio je da će Grad Zagreb nastaviti podupirati kulturne projekte vezane uz knjigu, od kojih je posebno izdvojio projekt "Ja čitam", usmjeren na mlade.

Zahvalio je Zagrebačkom velesajmu na organizaciji, svim izlagačima na sudjelovanju, te im poželio što bolji plasman knjige, a Zagrepčane i Zagrepčanke pozvao da uz strogo poštivanje epidemioloških mjera posjete Interliber i "pronađu mnoštvo dobrih i lijepih knjiga za sebe i svoje bližnje".

Direktorica Zagrebačkog velesajma Dina Tomšić kazala je kako joj je drago što, nakon dvije godine stanke, može pozdraviti izlagače i posjetitelje u živoj atmosferi carstva knjiga 43. Interlibera, nacionalnog nakladničkog i knjižnog kulturnog samita koji, kako je napomenula, odavno nadilazi granice Zagrebačkog velesajma i uživa status nacionalne platforme za poticanje i promicanje čitanja i znanja.

"Ovaj 43. Interliber po mnogočemu je poseban. Trebalo je dvije godine da ga otvorimo i sada doista možemo kazati da je danas za nas praznik, praznik za druženje s knjigom, za druženje s posjetiteljima, za međusobni pozdrav podrške kolegama i za osmjeh u živo", kazala je Tomčić.

Napomenula je da ove godine na Interliberu sudjeluje više od 230 izlagača iz 14 zemalja. Uz domaće sudjeluju i izlagači iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Francuske, Italije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španjolske, Velike Britanije i Sjeverne Irske.

"Ljepota pisane riječi, bogatstvo kulturnog nasljeđa, kreativnost koja se stvara kroz nova pisana djela i uvidi koji se donose kroz čitanja, u narednim danima stanuju u našim paviljonima", poručila je Tomšić.

Interliber se održava od 9. do 14. studenoga. Ulaz na sajam besplatan je i moguć na blagajnama na Južnom ulazu ZV-a i to isključivo uz predočenje važeće covid potvrde - potvrde o cijepljenju, o preboljenju unutar šest mjeseci ili važećeg negativnog testa (PCR do 72 sata, brzi antigenski do 48 sati). Na punktu ispred glavnog ulaza u vremenu održavanja Interlibera moguće je brzo antigensko testiranje po cijeni od 50 kuna. Posjetitelji dobivaju jednokratnu narukvicu te ulaznicu za sajam s kojom prolaze kroz mehaničke barijere i ulaze u prostor sajma.

Ispred svakog paviljona (5, 6 i 7a) postavljeni su zasloni s prikazom broja osoba u paviljonu te se ulazak privremeno obustavlja prijeđe li broj dopuštenu granicu. Postavljeni su i uređaji za beskontaktno mjerenje temperature, a nošenje maski je obavezno.