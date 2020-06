Nova šefica pokušat će spasiti obraz EPK 2020

Od samih početaka, izbor Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine pratila su šuškanja i debate. Budžet, programi, ideološka obojenost – sve je bilo na tapetu. EPK Rijeka doživjela je otvorenje spektakularnom “Operom Industriale” koju nije zaustavila ni kiša, a u čast antifašističkoj, radničkoj i tolerantnoj povijesti grada nastupilo je više od stotinu umjetnika koji su na vrhuncu zapjevali “Bella Ciao”. No tada je sve krenulo nizbrdo. Pandemija koronavirusa, nepredviđeni financijski rezovi, zabrane okupljanja, a EPK kao da je stao – ušutjeli su. Nagađalo se hoće li se taj ekstravagantni projekt uopće nastaviti, hoće li programi biti otkazani ili samo odgođeni. Saznalo se da je pedesetak zaposlenika tvrtke Rijeka 2020. dobilo otkaze, a zatim i da je protiv šestero zaposlenika podignuta kaznena prijava zbog pogodovanja u javnoj nabavi – navodno zbog odabira novosadske tvrtke Berar Rental za najam pozornice i opreme za ono spektakularno otvorenje. Pričalo se i da je zbog toga direktorica Rijeke 2020 podnijela ostavku, no ona je to Večernjem listu oštro demantirala. Komunikaciju vezanu uz EPK preuzeo je tada Ivan Šarar, gradski pročelnik za kulturu kojeg je zapao neugodni zadatak da spere okus skandala s najvećeg nacionalnog kulturnog projekta. Ni dva tjedna kasnije, Emina Višnić na vlastiti je zahtjev ipak razriješena dužnosti direktorice, a na tom mjestu zamijenila ju je Irena Kregar Šegota.

– Zapravo, nakon našeg razgovora završila sam sa zadnjom verzijom programa i proračuna. U razgovoru s kolegama i sama sam shvatila da sam na sebe uzela prekomjeran teret vođenja tvrtke i koordinacije programa. Moja ostavka nema apsolutno nikakve veze s javnom nabavom i napisima u novinama jer, da ima, već bih u veljači dala ostavku. Sada bih se radije posvetila programu, što je meni bliže i draže, nego se bavila administrativnim pitanjima – rekla nam je Emina Višnić.

Za svoju nasljednicu, Irenu Kregar Šegotu, ima samo riječi hvale. Ona je u projektu bila od prvog dana kada su se pripremale prijave za titulu Europske prijestolnice kulture. Vodila je cijeli proces i u prvih šest mjeseci bila i direktorica društva.

Projekt u dobrim rukama

– Kad sam ja preuzela, ona je ostala na najvišim pozicijama i bila posvećena međunarodnoj suradnji, partnerstvima, uključivanju građana... S punim povjerenjem mogu tvrditi da je projekt u dobrim rukama – kaže Višnić.

Kregar Šegota tako je studirala u Zadru na europskim studijima iz područja jezika i kultura u doticaju, diplomirala engleski i francuski jezik u Zagrebu te završila dodiplomski studij na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Usavršavala se pri Gospodarskoj komori grada Pariza, Centru za kulturne politike u Grenobleu i na École nationale d’administration ENA. Radila je i kao savjetnica za međunarodnu kulturnu suradnju u Gradu Rijeci te u diplomatskoj misiji u UN-u u Ženevi za Ministarstvo vanjskih poslova. Predsjednica je i Francuske alijanse Rijeka te potpredsjednica europske kulturne mreže Les Rencontres – LIKE.

– Moja glavna misija je da u vremenu koje je ostalo do službenog završetka EPK 1. veljače 2021. i u okolnostima koje su se promijenile provedemo što više programa. Mislim da je jako važno da se to napravi profesionalno i dostojanstveno, kako za tim tako i za sve partnere i građane, te da ovo završimo s pozitivnim osjećajem – kazala nam je Kregar Šegota te dodala da sada možemo analizirati propuste i poteze jer je nakon bitke lako biti pametan, ali da je najvažnije fokusirati se na to da projekt krene u dobrom smjeru i uhvati najbolje od ovog ljeta.

Otkrila je i da će se neki od zaposlenika otpuštenih u razdoblju pandemije vratiti na posao te da će tim koji sada broji oko deset zaposlenih narasti na dvadesetak. Ovaj mjesec tako kreću s programom Lungomare art i otvaranjem novih skulptura, nastavlja se i program 27 susjedstava, književni festivali, izložbe poput Baltazargrada, kao i programi planirani u prostoru Exportdrva.

Mogli su se bolje snaći

Istovremeno, projekt se našao na novom političkom udaru, ovaj put Miroslava Škore koji je EPK otvoreno nazvao komunističkim dernekom koje smo platili 10 milijuna eura te dodao da nikoga ne treba čuditi što je projekt obilježen nepravilnostima i korupcijom kad ga je “nadgledala” Nina Obuljen Koržinek. Ministrica ga je na to pozvala da prestane iznositi neistine te izjavila kako očigledno nije upoznat s načinom funkcioniranja i financiranja EPK.

– Svatko od nas može imati svoje mišljenje o programu EPK. Vlada je osigurala dio sredstva za projekt, ali u osmišljavanju programa Grad Rijeka i voditelji projekta bili su potpuno samostalni pa, ako gospodin Škoro ili bilo tko drugi ima o programu svoje mišljenje ili komentar, može ga uputiti na tu adresu – smatra ministrica koja je nedavno izjavila da se tim EPK u koronakrizi mogao i bolje snaći, no sada vjeruje da će se program uspješno nastaviti.