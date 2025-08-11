Nina Erak počela je glumiti kao djevojčica i uživala je u pretvaranju da je netko drugi

Velika hrvatska glumica Nina Erak preminula je u 70. godini, priopćili su iz kazališta Kerempuh u kojem je provela cijeli svoj radni vijek. "S velikom tugom javljamo da nas je napustila naša kolegica i prijateljica Nina Erak, dugogodišnja članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh, istaknuta i višestruko nagrađivana kazališna, televizijska i filmska glumica, pedagoginja i umjetnica koja je cijeli svoj život posvetila našem kazalištu.

Nina Erak svoj je poziv živjela predano, strastveno i bez zadrške. Svojom nevjerojatnom energijom i jedinstvenim talentom ostavila je neizbrisiv trag u srcima publike i kolega. Nosila je repertoar matičnog kazališta, igrala u dugovječnim predstavama i uvijek dijelila svoje znanje i ljubav prema glumi. Otišla je umjetnica koja je svojom osobnošću, talentom, radom i predanošću te uvijek vedrim duhom zadužila kazalište Kerempuh, ostavivši iza sebe bogato naslijeđe i neponovljiv trag", objavili su njeni kolege na Kerempuhovoj službenoj Facebook stranici.

Nina Erak rođena je 1956. godine u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji dramske umjetnosti u klasi Rade Šerbedžije i Izeta Hajdarhodžića. Od 1980. godine, kada se odmah nakon studija pridružila Kerempuhu, odigrala je uloge u više od 55 predstava, a surađivala je i s brojnim drugim kazalištima i družinama – Teatrom &TD, DK Gavella, ZKM-om, Kazalištem Mala scena, Glumačkom družinom Histrioni te s Dubrovačkim ljetnim igrama. Pamtit ćemo je po ulogama u "Kako uspjeti ili propasti u životu" (1982.), "Disident" (1984.), "Gospoda i drugovi" (1985.), "Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja" (1985.), "Svoga tela gospodar" (1988.), "Arsen i stare čipke" (1993.), "Ratni profiteri" (1995.), "Revizor" (1998.) i "Umri ženski" (2020.). Status prvakinje Kerempuha stekla je 2018., a u mirovinu otišla 2021. Realizirala je i brojne filmske role poput one u "Kiklopu" (1983.), "Dugoj mračnoj noći" (2005.) i "Dubokim rezovima" (2018.). Dug je popis i TV serija u kojima je ostavila svoj obol od "Putovanja u Vučjak" (1986.) do uloga u sapunicama novijeg datuma. Primjerice, ulogom Zorke u seriji "Na granici" Nove TV, za koju je govorila i da joj je uloga života, posebno je osvojila simpatije televizijske publike, a dokaz tome bila je i njena nominacija 2019. godine za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine.

Odgojila je generacije mladih glumaca i volonterski ih pripremala za prijemne za Akademiju dramskih umjetnosti. Intervjue je davala rijetko, govorila je da joj je ljepše na pozornici jer na njoj je doslovno provela cijeli život. Počela je glumiti kao djevojčica u ansamblu Dramskog učilišta Zagrebačkog kazališta mladih. "Lijepo je to pretvarati se da si netko drugi. To je bijeg od stvarnosti, tako da ja zapravo cijeli život bježim od stvarnosti igrajući svoje uloge. Najradije se sjećam onih divnih 1980-ih kad su nam sva vrata bila otvorena, kad smo do dugo u noć razgovarali o kazalištu, kad smo tulumarili, mislili da ćemo promijeniti svijet", govorila je Nina Erak medijima. Gotovo 30 godina glumica je bila u braku s glumcem Borisom Svrtanom s kojim ima kćer Petru Svrtan, također glumicu.