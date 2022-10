Molierèov "Don Juan" 8. listopada prvi put na sceni HNK

U povodu 400. obljetnice Molierèova rođenja njegov "Don Juan" premijerno i prvi put na sceni zagrebačkog HNK izvest će se 8. listopada, u režiji gostujućeg makedonskog redatelja Dejana Projkovskog, koji kaže da slavni lik nije samo zavodnik nego ogledalo u koje se svi možemo pogledati.

"Don Juan danas je čovjek koji pokušava otvoriti ambalažu u koju se društvo sakrilo zbog moralnih i društvenih okvira, a zapravo se još od Molierèa do danas nije puno promijenilo. On pokušava i demistificirati stvari", rekao je jedan od vodećih regionalnih redatelja na konferenciji za novinare u HNK.

Projkovski smatra kako je priča o Don Juanu kao velikom zavodniku tek početak jer on "uvijek daje ljudima ono što oni duboko u sebi žele ili se boje probati ", a ima u sebi i Faustovu, Hamletovu, Tartuffeovu liniju.

Don Juan danas mu je zanimljiv jer, napominje, rijetkost je kada netko napravi komad u kojemu se princ pogleda u ogledalo i shvati da je žaba, a uz ovu će se predstavu puno prinčeva probuditi i shvatiti da su žabe.

V.d. ravnatelja Drame Mirna Rustemović, dramaturginja predstave, kaže kako motiv Don Juana dugo intrigira javnost i umjetnike, od pjesnika, pisaca i dramatičara do psihijatara, a iako se poistovjećuje s pojmom velikog ljubavnika, on nije samo to.

"Don Juan je pojedinac koji preispituje autoritet, zadane društvene norme i moral, ne možemo reći je li njegov način bolji ili lošiji od drugih, ali on ispituje licemjerstvo društva", ustvrdila je.

Predstava se igra u prijevodu Radovana Ivšića iz pedesetih godina prošlog stoljeća, u redakciji Sanje Ivić, na način "nježnog osuvremenjivanja nekih jezičnih konstrukcija".

Ivić je objasnila da je nastojala sačuvati ono što je najkarakterističnije za Molièrea, da piše za scenu, a ne za čitanje u fotelji. "To je tekst koji nema komedije na prvu loptu ali je prepun duhovite ironije i filozofskih rasprava", dodala je.

Igor Kovač, koji je u naslovnoj ulozi, rekao je o predstavi kako se radi o magiji, puno strasti na pozornici. "Uživamo u predstavi putujemo kroz tih dva sata", dodao je, zahvalivši kolegama na profesionalnosti i potpori.

Jednako pozitivna iskustva podijelili su na konferenciji Dušan Bučan, koji glumi Don Juanova slugu, i Iva Mihalić, u ulozi Don Juanove žene.

Glume još Kristijan Potočki, Franjo Kuhar, Tesa Litvan, Filip Vidović, Luca Anić, Nikša Kušelj, Milan Pleština, Slavko Juraga, Ivan Jončić, Silvio Vovk, Ivan Colarić.

Scenografiju potpisuje Valentin Svetozarev, kostimografiju Doris Kristić, skladatelj je Goran Trajkovski, suradnica za scenski pokret Olga Pango, oblikovatelj svjetla Deni Šesnić, a jezični savjetnik Dušan Gojić.