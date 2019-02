Mladež bez Boga, naoružana do zuba i spremna na pokolj

ZKM, Montažstroj i ADU udružili su se kako bi svjetlo dana ugledao novi autorski projekt Boruta Šeparovića, predstava “Mladež bez Boga”, kojoj je pokretač Montažstroja i autor i redatelj.

Kako je premijera kolidirala s premijerom Marinkovićeva “Kiklopa” u Gavelli, u ZKM-u su publiku i novinare pozvali i na pretpremijeru, a mladi glumci (svi još studenti ADU) i tu su izvedbu odradili pod ‘punim gasom’.

Šeparović je priču o brutalnoj sadašnjosti, koja posebno pogađa mlade (zapravo ono najčišće u njima: snove i nade vezane uz budućnost) utemeljio na motivima istoimenog romana Ödöna von Horvátha, inspiriran djelom Franca Bifa Berardija “Heroji”, te stvorio potresnu sliku mladosti izgubljene u tehnologiji i društvenom sistemu koji ne nudi nikakve odgovore, već svojom usredotočenošću na potpuno lažne vrijednosti u mladima budi otpor koji vodi u pokolj.

Prizori predstave stoga variraju od onih totalno hladnih, čak distanciranih, poput završnog monologa koji je zapravo izjava na suđenju Andersa Breivika, pa sve do scena nasilja koje kulminira do razine koju je teško i gledati, a koje je odglumljeno naturalistički te u promatraču nužno budi istinsku jezu nad mišlju da negdje u nekoj školi neki mladi čovjek prolazi baš to.

Kulminacija, do koje predstava dolazi kroz virtualni svijet nasilnih kompjutorskih igara je istinski pokolj. Svi junaci predstave – njih šestero – u konačnici su masovni ubojice, oni koji ubijaju svoje vršnjake i učitelje, u pokoljima koji su nažalost stvarnost, a ne samo zlo koje vreba u mraku kazališta.

Šeparović ovdje uz pomoć Ivane Vuković, koja je s njim radila dramaturgiju predstave, te Damira Klemenića koji je oblikovao scenski pokret, pokušava ući u samo srce tog nasilja, a kroz lik profesora, s kojim su junaci u stalnom dijalogu (glumi ga Rakan Rushaidat, snimljen i reproduciran u predstavi) jasno daje do znanja da je tu i takvu mladež stvorilo društvo u kojem žive.

Na sceni su predani mladi glumci, svi još studenti, nova jaka glumačka generacija koja tek dolazi. Oni su redom: Boris Barukčić, Lucija Dujmović, Ivana Gulin, Ugo Korani, Ivan Pašalić i Bernard Tomić.