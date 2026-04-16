Lucky Luke, usamljeni kauboj koji je brži od vlastite sjenke i kojemu sreća nije potrebna

Lucky Luke – kod nas poznatiji pod spretno sročenom inačicom Talični Tom (od turskog talih, što znači sreća) mršavi je flegmatični kauboj, u prepoznatljivom kaubojskom odijelu s crvenom maramom i šeširom, vječno s cigarom u ustima (poslije će je zamijeniti vlati prerijske trave), smireno dovršava svoj obrok, prije no što potegne revolver na izazivača, a puca “brže od vlastite sjenke”. Nailazi na mnoge nepravde tadašnjeg divljeg razdoblja američkog zapada i ne odlazi dok ih ne riješi. A onda, kada se svi građani malog gradića oslobođenog od desperadosa ili kakve druge napasti zapitaju gdje je čovjek kome duguju zahvalnost, on već jaše ususret zalasku sunca pjevajući “I am a poor lonesome cowboy…”. Talični Tom, iako je zaista usamljeni kauboj, ipak nije sasvim usamljen. Ima nerazdvojnog prijatelja! Neobično je jedino to što je njegov vjerni prijatelj – konj. Jollie Jumper, ne samo što se uvijek postavi točno na mjesto na kojem će u sljedećem trenutku Tom u nevolji iskočiti i uskočiti u sedlo, on i govori, igra šah, često zadirkuje našeg junaka, a u jednom slučaju viđeno je kako ga čak i jaše! Vrlo je zanimljiv prijatelj i pratitelj, koji izlazi iz svih klišeja.

Maurice de Bevere (pseudonim Morris) osmislio je Taličnog Toma 1946. godine i započeo svoj rad prvom epizodom “Arizona 1880” za magazin Spirou. Ista epizoda ponovljeno je objavljena u “Spirou Almanach 1947”. Žanr vesterna nije bio ništa novo u strip-umjetnosti u to vrijeme. Ono što je razlikovalo ovaj serijal od drugih i skretalo pozornost na njega jest to što nijedan dotadašnji vestern nije težio humorističnom aspektu, a naracija Taličnog Toma išla je upravo u pravcu svojevrsne vestern parodije. U karijeri Belgijca Mauricea de Beverea, koji je zahvaljujući radu na Taličnom Tomu poznatiji po pseudonimu Morris, bilo je nekoliko važnih događaja koji su obilježili njegov rad. Od mladosti je obožavao stripove Walta Disneya. Otputio se ubrzo u Ameriku kako bi se upoznao s ambijentom, poviješću, događajima, likovima, posebno Divljeg zapada, kako bi unaprijedio vjerodostojnost svog djela. Tamo je ostao punih šest godina. Pri tome je stalno crtao strip i slao crteže u Belgiju. U Americi je upoznao nekoliko mladih kolega kao što su Jack Davis i Harvey Kurtzman, ali družio se i s Franquinom, Willom i Eddyjem Paapeom. Svi su još bili mladi i neafirmirani autori, a kasnije će stvoriti neke od najljepših stranica u povijesti stripa. Također, ondje mu se sudbina blagonaklono nasmiješila i ukrstila putove s Reneom Goscinnyjem.

Prvi kompletan album Taličnog Toma objavljen mu je 1949. godine. U to vrijeme i još nekoliko godina sam je pisao scenarije i crtao strip, no ubrzo mu je zatrebala pomoć. Goscinny se vratio u Europu i od 1955. godine pa do njegove prerane smrti 1977. godine, ova dva umjetnika radit će zajedno stvarajući legendu o kauboju koji je “brži od svoje sjenke”. Razdoblje njihove suradnje je “zlatno doba” ovoga stripa.

Osim svojih najčešćih izmišljenih neprijatelja, braće Dalton, Talični Tom se u svojim lutanjima sukobljava i s istinskim zlikovcima Divljeg zapada, s ološem kakvi su bili Jesse James ili Billy the Kid i slični. A Daltonovi su posebna priča. Od njih četvorice, a to su Joe, Jack, William i Averell, svaki je viši, ali i gluplji od prethodnoga. Također i njihova mama, koja se rijetko pojavi, uvijek ostavi dojam. Interesantna je i pojava slavne Calamity Jane, priproste kaubojke, koja pije, psuje i obara ruke muškarcima, Wyatt Earp, Pinkerton te osebujni sudac Roy Bean, koji poznaje samo jednu kaznu: vješanje, i mnoge druge povijesne osobe. Tom je svjedočio i sudjelovao u brojnim stvarnim povijesnim prigodama kao što je pratnja i zaštita kočije Wells Farga, Pony Expressa, izgradnje prvog transkontinentalnog telegrafa i željezničke pruge, naseljavanja ničije zemlje u Oklahomi, gradnje Kipa slobode, a bio je pratnja na turneji francuske glumice Sare Bernhardt. Susretao se, prijateljevao i sukobljavao s Indijancima. U pojedinim pričama pojavljuje se na početku i kratki uvod s kontekstom iscrtanih događaja u kojima sudjeluje Tom. Goscinny je objasnio da su on i Morris imali namjeru Tomove doživljaje inkorporirati u stvarne događaje kad god je to moguće, ali nikako ne nauštrb zabavne humoristične priče. Goscinny je svojim lucidnim scenarijima s puno ironičnog humora jako oplemenio strip i pridonio njegovoj svjetskoj popularnosti.

Morrisov crtež također je evoluirao i od jednostavnih zaobljenih oblika i linija po ugledu na Disneyevu školu usavršio stil tipičan i prepoznatljiv za frankofonsku školu kojoj su pripadali i njegovi kolege. Njegov kristalno jasan crtež odražava lakoću i sigurnost oblikovanja likova, ambijenata i predmeta. Trudio se unatoč karikaturalnoj stilizaciji donijeti dokumentarističku točnost u svemu, i najmanjim detaljima, što je mogao jer je tijekom boravka u Americi puno vremena provodio stječući znanja u muzejima i knjižnicama. Velik je utjecaj na njegovo slaganje prizora u stranici od ondašnjih klasičnih vestern filmova koji su početkom pedesetih godina doživjeli pravi procvat. To iskustvo s velikog ekrana obilato je koristio u svojim prizorima i posebno je razne kreirao prema poznatim glumcima u vesternima. Vješto je crtao bogate panoramske prizore, ispunjene kadrove s puno predmeta, objekata i ljudi likova, iz različitih kutova i gledišta, očigledno upoznat s kinematikom filmskog stvaranja.

U kasnijim epizodama dvojac autora uvodi i lik Rantanplana, najglupljeg psa na svijetu, čije je ime parodija na tada najtiražniji belgijski strip, Rin Tin Tin. Pored ovih likova, kroz strip se provlače i mnoge realne osobe poznate širom svijeta. Od Leeja Van Cleefa, kao lovca na ucjene, Johna Waynea kao konjičkog časnika, Jeana Gabina, Mae West, Johna Carradina pa do Alfreda Hitchcocka. Jednom se u epizodi o filmu pojavljuju braća Lumiere. Također se pojavljuje i dječak za kojeg procijene da ima budućnost u filmu. Kad ga jedan od braće Dalton upita kako se zove, on odgovori: Ford, gospodine, John Ford.

U početku edicija Taličnog Toma izlazi u izdanju izdavačke kuće Dupuis, da bi od 32. albuma “La Diligence” 1968. godine prešla u poznatu francusku kuću Dargaud, a kasnije od broja 61. “L’ Amnesie des Dalton” 1991. godine u Luckie production. Do sada je objavljeno više od sedamdeset epizoda, računajući i dvije paralelne serije. Jedna je “Kid Lucky”, koja prati Tomove doživljaje iz djetinjstva, i namijenjena je mlađoj publici, a druga je serija “Rantanplan”, posvećena psu koji slovi za najglupljeg na svijetu. Talični Tom postao je simbolom, omiljenim junakom širom svijeta. Prevođen je na više od četrdeset svjetskih jezika, svakako na sve europske. Ukupne tiraže izdanja Taličnog Toma danas prelaze brojku od 300,000.000 primjeraka. Talični Tom našao se i u crtanim filmovima, a nisu novost ni računalne igre u kojima je glavni lik.

Godine 1977. umire Rene Gocsinny, što se brzo odrazilo na kvalitetu stripa. Nekoliko scenarista smjenjivalo se pomažući Morrisu u radu na novim pričama, ali malo je koja i približno dosegnula Goscinnyjevu veličinu. Godine 2001. preminuo je i otac Taličnog Toma Maurice de Bevere. Godine 2003. ostvarena je Morrisova želja i nastavljen je kultni serijal s crtačem Achdeom i scenaristom Laurentom Gerraom. Iako ljubitelji serijala ne skrivaju radost zbog novih dogodovština omiljenog kauboja, postoji i skepsa je li to dobar potez.

Kod nas je Talični Tom doživio premijeru 1961. godine u Kekecu izdavačke kuće Borba, u kojem će izlaziti neprekidno do 1969. Izlazio je i u sveskama Crtani romani, novosadskog Foruma 1963., gdje su pokušali prevesti njegovo izvorno ime u Srećko Munja, što je ubrzo palo u zaborav.

Poslije će izlaziti u Vjesnikovim izdanjima ZOV i ZOV strip. Tijekom 70-ih i 80-ih objavljivat će ga Stripoteka te mnogi drugi magazini Foruma, Dečjih novina iz Gornjeg Milanovca i beogradske Politike. Današnjim ljubiteljima klasika ovog žanra stripa dostupni su cjeloviti ili djelomični reprinti Taličnog Toma u edicijama brojnih izdavača.