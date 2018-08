Lisinski subotom - planule pretplatničke ulaznice, kreće prodaja pojedinačnih koncerata

Ključ beskonačnog - petnaest veličanstvenih koncerata nove sezone ciklusa Lisinski subotom pri samoj su objavi izazvali ogroman interes javnosti uz rekordni broj prodanih pretplatničkih ulaznica. Požurite želite li biti u društvu najboljih!

Uz maestralno otvaranje izvedbom Mahlerove "Simfonije tisuće", na pozornici Lisinskog nastupit će čudesan pijanist Daniil Trifonov, Kraljevski Concertgebouw orkestar, Orkestar Minhenskog radija pod ravnanjem maestra Ivana Repušića, Ivo Pogorelić, Sir András Schiff, legendarna sopranistica Krassimira Stoyanova, Belgijski nacionalni orkestar uz novu hrvatsku pijanističku zvijezdu Ivana Krpana, te mnogo, mnogo drugih svjetski poznatih glazbenika i orkestara. U program su ove godine uključeni i mladi i talentirani glazbenici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu koji pripremaju posebne projekte "American Medley" i "Ritmofonija" dok će najbolji od njih dobiti priliku zasvirati i uz Kraljevski Concertgebouw orkestar.

Foto: Promo

Jedno od najiščekivanijih gostovanja zasigurno je ono "pjesnika violine", Joshue Bella s kultnim komornim ansamblom Academy of St. Martin in the Fields. Koncert se s prvotno najavljenog 30. ožujka premješta na 11. siječanj 2019., što skraćuje slatko uzbuđenje u iščekivanju nastupa ovog vrhunskog glazbenika.

Tradicionalno, svake se godine krajem prosinca obilježava Dan Dvorane koji će ove godine biti posebno svečan i veličanstven - pod krilaticom "Glazbe svijeta" proslavit će se 45. rođendan Koncertne Dvorane Vatroslava Lisinskog.

Zbog velikog je interesa već sada za svaki pojedinačni koncert kao i za Dan Dvorane u prodaju pušteno po 100 ulaznica dok su pretplate kao takve i dalje u prodaji. I ulaznice i pretplate možete nabaviti na www.lisinski.hr te na blagajni Dvorane.