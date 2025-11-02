Laibach na bivši Dan Republike svira na prvom AVNOJ Festu u Jajcu

Susjedi u BIH najavili su održavanje vrlo zanimljivog, prvog AVNOJ Festa u Jajcu od 25. do 30. studenog čime su najavili umjetnički pristup suvremenom obilježavanju godišnjice Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Svečano otvaranje festivala i izložbe fotografija „I poslije Tita – Tito“ Milomira Kovačevića Strašnog zakazano je 25. studenog, a kroz bogat umjetnički program, u okviru kojeg se posebno ističe koncert slovenskog Laibacha 29. studenog, na nekadašnji Dan Republike, prvi AVNOJ Fest ima za cilj osnažiti kulturu sjećanja, promovirati vrijednosti mira i slobode te afirmirati Jajce kao antifašističku prijestolnicu Europe. Glavni organizator festivala je Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, prenosi Dnevni avaz.

Predstavljajući prvi AVNOJ Fest kao moderni nastavak tradicionalnih „Dana AVNOJ-a“ koji se u Jajcu održavaju od 2008. godine, direktor Muzeja II. zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu i predsjednik organizacijskog odbora festivala, Elvedin Imamović, istaknuo je da značaj ovog festivala nije samo u njegovom kulturnom i povijesnom kontekstu već da ima važnu ulogu i u razvoju turističkih potencijala Jajca, jer svojim sadržajima produžava sezonu i privlači posjetitelje u periodu godine kada je grad manje posjećen.

U ostatku programa 1. AVNOJ Festa, već 26. studenog bit će predstavljena knjiga „Bitka na Sutjesci – Pakao u raju“ autora Šimuna Cimermana, nakon čega će 27. studenog uslijediti otvorenje izložbe „Yugo.Logo – Grafička identifikacija u Jugoslaviji“ vizualnih autora Ognjena Rankovića i Antonia Karače koju smo gledali i u Hrvatskoj. Dan poslije, 28. studenog, publika će imati priliku pogledati film „Blum – Gospodari svoje budućnosti“ rediteljice Jasmile Žbanić.

U subotu, 29. studenog, povodom obilježavanja 82. godine od Drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu, planirani su polaganje cvijeća te svečana akademija, kao i panel diskusija „AVNOJ 4.0 – Rebrendiranje AVNOJ-a“ koja će otvoriti teme modernog pristupa kulturi sjećanja. Festival će 30. studenog biti zaključen obilaskom kulturno-povijesnih i prirodnih lokaliteta u Jajcu povezanih s AVNOJ-em.

- Grupa Laibach je svojevremeno u BiH medijima bila optužena da je razbila Jugoslaviju. Sad će, na povijesnom mjestu, u samoj jezgri rođenja Jugoslavije, nastupiti sa posebnim programom koji bi te tvrdnje mogao i pobiti - kazao je za Dnevni avaz Jani Novak iz Laibacha.

Na konferenciji predstavljanja AVNOJ Festa sudjelovao je i Nedim Lipa, član irganizacijskog odbora AVNOJ Festa, te je kazao:

- Smatram da naš cilj treba biti da brendiramo Jajce kao antifašističku prijestolnicu Europe. Jajce je to bilo 1943. godine, kada je od Londona do Moskve bila ta neka baklja antifašizma, ali ne vidim razlog zašto to ne bi bilo i u budućnosti, barem u ovom kulturnom i simboličkom smislu. Sve je zapravo poteklo od ideje da Laibach treba gostovati u Domu omladine jer je to provokacija sa smislom. To je nešto što treba da se dogodi. Ponosan sam što smo kreirali program, kojeg bi se ne bi posramili ni mnogi veći gradovi.