Bijedu pandemije ćemo zaboraviti, no za mnoge ljude to je trajno stanje

Za Dalibora Martinisa govori njegovo ime samo. Jedan je od najvećih naših transmedijalnih umjetnika koji u svojim radovima računa s određenim intelektualnim angažmanom publike. U akcijama, performansima i instalacijama suptilno se bavi politikom, ekonomijom i ideološkom stranom kulture, a možda je najpoznatiji ciklus “Data Recovery”, u kojem rekonstruira zaboravljenu prošlost. Razgovaramo u povodu njegove prve suradnje s HNK Zagreb na scenografiji za “Areteja” i “U agoniji” u režiji Ivice Buljana, čije su premijere 8. i 9. lipnja.

Scenografija “Areteja” je poput arheološkog nalazišta, dok “U agoniji” ide prema kubizmu... što vas je nadahnulo?

Mjesto radnje u “Areteju” isto je, ali vremena se mijenjaju, jednom je to 3. stoljeće, u kojem je Aretej živio, drugi put je to 1938. godina, u koju je Krleža smjestio likove dvaju apatrida koji sada na ostacima Aretejeve vile raspravljaju o vječnosti zla. Na pod smo postavili reprodukciju starorimskog mozaika koji će biti i okvir videoslike koja se projicira na velikom ekranu, a koja uživo prenosi sve što se na njemu događa. Za predstavu “U agoniji” pokušali smo postaviti tu Krležinu dramu u europski umjetnički kontekst 20-ih godina prošlog stoljeća, u kojem se ona događa. Pretpostavili smo mogućnost da je modni salon barunice Lenbach mjesto susreta mode i suprematističkog slikarstva Kazimira Maljeviča ili dadaističkog časopisa Zenit, koji je tih godina izlazio u Zagrebu pod uredništvom Ljubomira Micića.

Neobičan spoj dva Krležina djela. Jeste li gledali probu, kako vam se čini?

Ivica Buljan redatelj je koji se ne libi izazova i teških zadataka. I tu bismo mogli prepoznati neke postupke suvremene umjetnosti. Spoj prividno nespojivih sadržaja voljeli su umjetnici rane avangarde. Za obje predstave okupljen je vrhunski glumački ansambl pa ne treba sumnjati u rezultat. Buljan zaista “zna s Krležom”, u to sam se uvjerio radeći scenografiju za njegove “Glembajeve” u Slovenskom narodnom gledališču u Ljubljani.

Kako vi stojite s Krležom, koja su vam djela najdraža?

Dobro stojim. Vidio sam i ponešto kazališnih izvedbi pod palicama različitih redatelja. Ali postoje pisci s kojima imam problem jer oni brže pišu nego što ja čitam. To je slučaj i s mojim prijateljem, teoretičarom i filozofom Žarkom Paićem.

Ovo vam je prva suradnja s HNK Zagreb. Zašto ste tako dugo čekali?

Ja sam scenograf amater, nije to moja profesija. Umjetnik sam s nagnućem prema konceptualnoj i transmedijskoj praksi. Radio sam neke performanse koji su se odvijali na kazališnoj pozornici i onda osjetio potrebu ući u svijet teatra i kroz backstage, upoznati se s procesima i odnosima koji pretvaraju pisani tekst u scenski doživljaj. Mi umjetnici smo usamljenici, ono što napravimo individualni je napor i doseg. Teatar je jedan mikrosocijalni sklop, to je kreativnost koju proizvode suradnja i povjerenje.

Čujem da ćete na početku predstave scenografski dočarati prolaznost vremena. To je tema koja vas oduvijek zaokuplja?

Radi se o, recimo to tako, performativnoj instalaciji. Na bini koja se polako okreće otkrivaju se, jedna za drugom, četiri sobe. U svakoj od njih jedan je stol, dvije fotelje, svjetiljka, slika na jednom i ogledalo na drugom zidu. Na stolu je vaza s crvenim tulipanima. U stvari, to je jedna soba u različitim vremenima. Kako vrijeme teče, tako se pred gledateljima izmjenjuju sobe koje se razlikuju samo po tome što su u prvoj tulipani u vazi posve svježi i uspravni, u drugoj su već malo povijeni, u trećoj posve uveli vise s vaze. U četvrtoj su malo povijeni, a u petoj ili prvoj sobi, ovisi kako ste odlučili brojiti, crveni tulipani su svježi i uspravni pa ih onda opet vidimo malo povijene... Instalaciju sam nazvao “Soba vremenovanja”, to je mogući prostor mišljenja o vremenu u vremenu. I u prirodi postoji nelinearno vrijeme. U moru živi jedna vrsta besmrtnog bića, meduza koja se u stanju stresa ili ozljede može vratiti u najraniju fazu svojeg života i početi živjeti ispočetka.

Prolaznošću vremena na neki način bavili ste se i u radu koji je bio intervju sa samim sobom, u kojem ste 2010. odgovarali na snimljena pitanja koja ste postavili samome sebi 1978.

Mislim da pitanje nije dobro formulirano. Naime, u tom radu, koji je začet 1978. medijskim performansom koji je pred publikom Western Front Art Centera u Vancouveru izveo Dalibor Martinis postavljajući pitanja jednom budućem Daliboru Martinisu iz 2000., a na koja je u konačnici odgovarao Dalibor Martinis iz 2010. u programu Drugi format HRT-a, oba su Martinisa postala dio videoslike. Obojica su zapravo bestjelesna bića, u međuvremenu s analognog videozapisa pretvoreni u digitalni, a ja sam sada i ovdje još u svojem tijelu. Čak mi se čini da sam bliži onom Daliboru Martinisu iz 1978., čije je prvo pitanje upućeno Daliboru Martinisu iz 2000. glasilo: je li Dalibor Martinis iz 2000. godine živ?, jer bi u slučaju izostanka odgovora on ostao vječno sam sa svojim pitanjima.

Jeste li kao mladić mogli pojmiti razmjere kakve je danas poprimilo društvo zbog pandemije?

Ja sam vjerojatno prestar da bi me takvo što moglo iznenaditi, još manje šokirati. Mi koji živimo u Europi ili općenito u takozvanoj zapadnoj civilizaciji svaki takav događaj doživljavamo kao grešku, kao nešto što se dogodilo i što smo osjetili kao neugodu ili bol. Ali to što je za nas ovdje trenutačni osjećaj, to je za mnogo ljudi u drugim, nama dalekim dijelovima svijeta trajno, ako hoćete, beskonačno stanje. Društvena izoliranost, bijeda, dislociranost nešto je u čemu su se mnogi rodili i iz čega nikad neće izaći. Mi ćemo ovo zaboraviti kao što zaboravljamo i sve drugo. Svojedobno je, negdje u Novoj Vesi, postojao grafit: “Žigi je osjećaj, Čočovac je stanje.” Nekog dohvati Žigi, a nekog Čočovac.

Koja biste pitanja postavili danas samome sebi za 40 godina? Sve je moguće, znanstvenici upravo najavljuju da ćemo uskoro živjeti do 150. godine.

Ovo će izgledati kao da smo se dogovorili! Naime, 2016. u Umjetničkom paviljonu postavio sam 15-ekransku instalaciju “Request_reply.DM/2077”. Na svakom ekranu prikazivao se kratki film koji je ujedno bio pitanje upućeno Daliboru Martinisu iz 2077. godine. Hoću li ja biti jedan od tih sretnika koji će živjeti 150 godina, to ne znam, ali da će biti moguće, uz pomoć umjetne inteligencije i jednog hard diska sa svime što sam na njega pohranio, sastaviti vjerodostojan identitet Dalibora Martinisa koji će u 2077. moći odgovoriti na postavljena pitanja, u to sam prilično siguran. Živi bili pa vidjeli.

U svojim projektima bavite se i politikom i ideološkom stranom kulture. Koliko je socijalizam utjecao na vašu umjetničku praksu?

Svoj bih rad u toj sferi zvao metapolitičkim. Više od ideologija zanima me politički diskurs. Kako nešto izrečeno postaje politika. Mi svakodnevno svjedočimo političkom govoru, a mnogo rjeđe stvarnom političkom djelovanju, ako politiku razumijemo u izvornom značenju te riječi kako su je definirali stari Grci, a koja je njima značila poslove grada zajednice.

Pripadate generaciji Brace Dimitrijevića, Gorana Trbuljaka i Sanje Iveković, generaciji koja je 70-ih eksperimentirala i otkrivala nove medije. Tada se vjerovalo da umjetnost može nešto promijeniti. Što je danas ostalo od tih ljevičarskih ideja i jeste li promijenili stav glede utjecaja umjetnosti?

Ovo moje, sada već pedesetogodišnje bavljenje umjetnošću učvrstilo me u uvjerenju da umjetnost mijenja svijet. Umjetnost mijenja moj svijet.

Kada je lakše bilo biti umjetnikom, onda ili danas?

Tko će ga znati. Onda je u svemu bilo više obećanja budućnosti. Možda sam zato krenuo u svojem radu relativizirati vrijeme. Možda je to samo bijeg od razočaranja.

Treba li čovjek biti hrabar da bi bio umjetnik vašeg kalibra?

Ja djelujem kao malokalibarska puška i ništa mi ne fali. Veliki umjetnik Joseph Beuys rekao je veliku istinu: svatko je umjetnik. Ako želite promijeniti svoj svijet, to je dovoljno, sve preko toga ionako je iluzija ili nasilje.