Jezici mogu potaknuti gađenje, ali u novčanik baš svi volimo gledati

Hoće li se nakon završetka 69. Splitskog ljeta pričati da su mu glavna obilježja plakati, a ne predstave, pitanje je na koje nećemo dugo čekati odgovor. Jer, od tri premijerne izvedbe, preostaje još jedna, "Gazdarica" 9. kolovoza. Do sada održane dvije premijere, opera "Tosca" i balet "Dora i Slava" nisu baš oduševile splitsku publiku. No, duhove su uzburkali i podigli prašinu plakati Splitskog ljeta. Poglavito najavni, s dva žarka jezika koja se dodiruju, zgranuo je mnoge. Reagirali su i političari, a iz teatra je novi intendant Vicko Bilandžić poručio da svaki građanin ima pravo biti nezadovoljan i da je njemu jedino važno da ljudi dođu na predstave. Drugi plakat, za Puccinijevu "Toscu" u fokus stavlja crvenu cipelu s vrtoglavom potpeticom nalik na čavao, a aktualan je plakat za "Gazdaricu" redatelja Same M. Streleca - crveni novčanik s eurima koji neke podsjeća na ženski spolni organ. Svi ti vizuali nastali su u dizajnerskom studiju Kazinoti & Komenda u kojem djeluju dva vrsna kreativca, Karlo Kazinoti i Mišo Komenda koje smo pitali tko je od njih osmislio najavni vizual za 69. Splitsko ljeto?

Karlo Kazinoti: Većinu projekata radimo timski, zajedno komentiramo i razvijamo ideje. Osnovna je ideja krenula od mene, ali je do finalizacije, uz žustre rasprave, prošla filtre cijelog ureda te je na kraju bila predložena Teatru.

Mišo Komenda: Meni se ideja u početku činila previše ekstremnom za HNK Split. Naravno, bila mi je najdraža i najsnažnija od svih rješenja koja smo osmislili. Bio sam uvjeren da intendant neće biti dovoljno hrabar da ide dalje s tim. Pozitivno me iznenadio.

Što ste zapravo htjeli poručiti tim plakatom?

Karlo Kazinoti: Kazališna umjetnost je strast, koja provocira i zadržava pažnju. Nerijetko je sirova i na trenutke nije ugodna za gledanje. Jezik je organ ili alat kojim se služe glumci, pjevači i dobar dio drugih glazbenika, a na plakatu smo rekonstrukcijom poljupca/dodira kompozicijski htjeli stvoriti metaforu plesa, vala, seksa… Na sličan način kazalište vam može približiti umjetnost i uvući vas da izbliza vidite i čujete detalje koji stvaraju potpuno novi doživljaj.

Mišo Komenda: Uza sve bilo nam je bitno i da se u vizuale, a slijedom toga i u program, zagledaju mlađi ljudi, stranci koji su u gradu i kojima su privlačne i suvremenije stvari.

Jeste li očekivali žestoke reakcije političara i skandal?

Mišo Komenda: Nisam očekivao reakcije političara. A ta sfera skandala ostala je u virtualnom svijetu. Malo buke na društvenim mrežama i to je to. Vizuali su primijećeni.

Karlo Kazinoti: Očekivali smo reakcije "ratnika" na Facebooku i znali da će se polemizirati, ali zahvaljujući političarima plakat je dobio golemu nacionalnu vidljivost, pa i njima treba zahvaliti.

Je li u marketinškom smislu taj vizual postigao cilj?

Mišo Komenda: Marketinški je vizual pun pogodak. Cijela Hrvatska zna za plakat i program ovogodišnjeg Splitskog ljeta.

Karlo Kazinoti: Kad se zbroje sve objave, mislim da smo tim plakatom uštedjeli HNK Splitu popriličan iznos za oglašavanje, a tako i poreznim obveznicima.

Plakat za "Gazdaricu" je otvoreni novčanik u kojem se vide euri što ima smisla s obzirom na narativ predstave, ali neki govore da ih podsjeća na ženski spolni organ. Očekujete li još komentara?

Mišo Komenda: Došli smo do faze kad se i prepucavanje na društvenim mrežama potrošilo. Trenutak iznenađenja je prošao. Sad možemo uživati u slobodi izražavanja i tumačenju vizuala bez nepotrebnog politiziranja.

Karlo Kazinoti: Jezici su imali određenu dozu vizualne sirovosti koja je kod nekih budila gađenje, dok u novčanik svi volimo gledati, tako da mislim da tu ne treba biti nikakvih trzavica.

Jesu li vam iz teatra došli s idejama ili je sve potpuno vaša priča?

Mišo Komenda: Za "Gazdaricu" nam je redatelj Samo M. Strelec poslao brief, ali ne i ideju. Svi smo pročitali dramski tekst i od tri ponuđene prošao je "novčanik". Na inzistiranje gospodina Streleca.

Karlo Kazinoti: Na početku volimo dobiti i poslušati informacije od svih ljudi uključenih u realizaciju predstave, pa iz toga izvući neki svoj smjer.

Koja je uloga dizajna u kulturi?

Mišo Komenda: Ideja dizajna u kulturi je vraćanje kulture većem broju ljudi, dakle popularizacija. Trebalo bi se odmaknuti od stigme elitizma i na neki način materiju približiti masi, naravno, u isto vrijeme treba izbjegavati banalnost. Kultura je bitna kao generator promjena, a promjena dolazi iz naroda.