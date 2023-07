Je li Entitetu cilj kraj ljudske rase, novi svjetski poredak, pohlepa ili je sve samo ‘Nemoguća misija’

Znate što su digitalni virusi, a jeste li ikad čuli za digitalnog parazita? To je sljedeći korak u digitalnoj evoluciji zloćudnih aplikacija i neprijatelj s kojim se sukobljava Ethan Hunt (Tom Cruise) u filmu "Nemoguća misija: Odmazda – prvi dio" ("Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One"). Parazit se u filmu naziva Entitet, a silno je sposoban i zloban. Nikad se Hunt nije sukobio s takvim zlikovcem, a teško mu je naći pandan u cjelokupnoj filmskoj produkciji.

Terminator je prema njemu mala beba, a HAL iz "Odiseje u svemiru" ne bi Entitetu mogao ni cipele očistiti, kad bi ih ovaj nosio. Entitet posjeduje sve podatke koja kolaju internetom, siše ih poput pravog parazita i koristi za svoje potrebe. Može u trenu razoriti, obezvrijediti i upregnuti u svoj cilj sve ono digitalno čemu vjerujemo, od društvenih mreža do kriptirane komunikacije. Film počinje na ruskoj nuklearnoj podmornici Sevastopolj. U zastrašujućoj demonstraciji vidimo za što je sve sposoban Entitet. Koliko god to što gledamo ledilo krv u žilama, nešto drugo još je strašnije.

Svi su svjesni moći koju ima Entitet i više nego svjesni njegove opasnosti, pa ipak ga sve svjetske vlade žele imati i (zlo)upotrebljavati u vlastite svrhe. U tome prednjači američka vlada koja neprestano šalje svoje agente da zaustave Hunta. Hunt je, naime, jedini čovjek na svijetu koji ne želi koristiti, nego uništiti Entitet. Hunt je jedini koji to zaista može napraviti, toga je svjestan i Entitet, koji je opremljen i visoko razvijenom umjetnom inteligencijom te poput digitalne varijante starogrčke proročice uspješno predviđa tko će koga izdati ili kada će netko umrijeti.

U jednom trenu Hunt zaključuje da se Entitet jedino njega doista boji jer ga samo on želi ubiti. Zbog toga Entitet smišlja komplicirani plan kako Hunta izbaciti iz igre i eliminirati one do kojih mu je najviše stalo. Superioran u digitalnom, Entitet je nemoćan u analognom svijetu, stoga su Hunt i njegov tim prisiljeni odreći se digitalije koja im je u svim dosadašnjim misijama bila vjerni saveznik. No toga je svjestan i Entitet pa koristi ljudskog pomagača, točnije, ljudskog slugu Gabriela (Esai Morales). Gabriel je lik iz Huntove prošlosti dok još nije bio član Službe za nemoguće misije. Jednom davno ubio je nekoga tko je bio jako važan Huntu. Čak i nije strašan poput nekih prijašnjih Huntovih ili Bondovih negativaca, no udružen s Entitetom postaje iznimna opasnost koja žestoko muči Hunta i ekipu. Ima tu aluzija na prošle "Misije" (npr. Henry Czerny glumio je Kitridgea u prvom filmu, a Bijelu udovicu (Vanessa Kirby) vidjeli smo u "Raspadu sistema"), kao i na neke druge poznate filmove (utrka friziranim Fiatom 500 po Rimu asocira na slične scene iz filma "Dobar posao u Italiji"), no "Odmazda" podiže nivo akcijskih filmova na novu razinu.

Recimo, demontaža nuklearne bombe nikad nije bila prikazana kao u "Odmazdi". Način kako je to izvedeno možda vas podsjetiti na sličnu scenu iz filma "Umri muški 3", ali riječ je tek o varci, načinu na koji će Entitet prikupiti podatke koji su mu potrebni a još nisu pohranjeni na serverima u istoj maniri kao što to nama rade društvene mreže.

U nekim filmovima demontaža nuklearke je klimaks radnje, a ovdje je to riješeno u prvoj trećini filma. Slično je i s prizorima akcije. Mjesecima prije premijere govorilo se samo o kompliciranom skoku motorom s litice kao središnjoj vratolomiji u ovom hitu. Iako impresivna, ta scena traje razmjerno kratko, a najvažniji akcijski dio odigrava se u jurećem Orient Expressu. Prava je sreća što je novi "Indiana Jones" stigao prvi u kina. Oba filma imaju akcijsku sekvencu u vlaku, no efekti kojima je trka po krovu vlaka dočarana u "Indiani" bili su zadnji krik tehnologije još u vrijeme "Polar Expressa" (2004.) i izgledaju nekako jadno u usporedbi s onima iz "Odmazde". Sudeći po duljini, scena u vlaku najvažniji je dio "Odmazde", možda je predugačka za jedan vagon no i ovako se cijelo vrijeme gleda s ruba stolice.

Kako bi se dodatno naglasio odmak od tehnologije i digitalije, u ovom se filmu trči kao u rijetko kojem naslovu recentne produkcije. Gotovo cijeli venecijanski dio filma furiozna je trka uskim uličicama i mostovima preko kanala. Toliko trčanja u akcijskom filmu nismo vidjeli još od uvodne scene Bondova "Casino Royalea". Upravo za vrijeme utrke Hunt će shvatiti da ništa digitalno više nije sigurno te izgubiti članicu svog tima. "Ova misija važnija je od bilo kojeg života," reći će Luther (Ving Rhames) u jednoj sceni. "Ne prihvaćam to," kaže Hunt i dobar dio energije posveti nastojanjima da nitko više ne strada a posebno će paziti na Grace (Hayley Atwell). Grace je iznimno sposobna kradljivica koju je Hunt vrbovao za Službu za nemoguće misije, čime su otvorena vrata nastavcima i kad se Cruise povuče iz franšize, što čak i ne mora biti tako skoro – kad je vidio novog "Indianu", Cruise je izjavio da bi i on volio igrati Hunta još koje desetljeće (premda je ovo, barem prema onome što zasad znamo, pretposljednja "Misija"). "Odmazda" je superiorna svim dosadašnjim ovoljetnim kinohitovima, štoviše, to je i jedan od najboljih filmova ove godine, a lako je moguće i da postigne najveću ovogodišnju zaradu na kinoblagajnama.

Jedini film koji je u kinima ove godine zaradio više od milijardu dolara je "Super Mario Bros. film," a utržak veći od tog iznosa za novi Cruiseov film nipošto nije nemoguća misija. To je tipičan, bučni ljetni akcijski spektakl, ali i puno više od toga. Film redatelja i koscenarista Christophera McQuarriea pametan je komad zabave koji nudi više nego što očekujete od tipične "Misije". Izvrsno korespondira s našim vremenom i strahovima (treba znati da je u produkciju krenuo još 2019. kad umjetna inteligencija nije bila tako duboko uronjena u naše živote). Naravno, ako smatrate da je umjetna inteligencija nešto najbolje što nam se dogodilo još od izuma kotača, "Odmazda" će vam biti prepuna teško probavljivih pretpostavki, a sama akcija besmislena.

Kao i obično kad je radnja jako komplicirana, u scenariju možete pronaći nekoliko rupa, a fizikalni zakoni više su puta elegantno zaobiđeni. Podzaplet s Huntovom prošlošću i prijašnja veza s Gabrielom čini se kao najmanje važan dio filma, ali to će se možda promijeniti u nastavku. Sve su to male zamjerke u odnosu na fascinantnu izvedbu koju gledamo na ekranu. Kraj filma nije i kraj priče jer ovo je tek prvi dio "Odmazde". Mnoga su pitanja ostala otvorena. Primjerice, ne znamo tko je napisao kod Entiteta, je li to bio čovjek ili neki oblik umjetne inteligencije.

U jednom trenu Luther, poput dobre savjesti, pita Hunta koji mu je krajnji cilj, a isto pitanje možemo si postaviti i što se tiče Entiteta. Ne znamo koji je njegov konačni cilj – je li to kraj ljudske rase? Novi svjetski poredak? Obična stara pohlepa? Ili nešto četvrto? O tome u prvom dijelu nije bilo ni slovca, možda baš zato što se te teme čuvaju za veliko finale. Zapravo, jedina ozbiljna zamjerka filmu jest to što na ta i sva ostala pitanja odgovore moramo čekati punih godinu dana.

