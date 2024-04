Izvedba nove koreografske kreacije Izraelca Nadava Zelnera

“GRAND FINALE: The Turtle and the Phone Booth“ naziv je nove kreacije Nadava Zelnera za riječki Balet, plesnog spektakla i središnjeg projekta sezone, koji će u HNK Ivana pl. Zajca biti premijerno izveden u utorak 16. travnja 2024.

Jedan od trenutno najzanimljivijih i najtraženijih mladih koreografa u svijetu, Izrealac Nadav Zelner u Rijeci se već predstavio i oduševio svojim komadom „Medium rare“, energičnom i nezaboravnom završnicom plesne večeri „Transparada“. Pozornica „Zajca“ ponovno je postaja njegovog uspješnog i odvažnog osvajanja plesnog svijeta jedinstvenim, svježim i osebujnim, nerijetko munjevito brzim, plesnim jezikom.

Zelnerove plesne produkcije publiku obično vode u njegove maštovite i izmaštane svjetove, međutim, ovoga puta Zelner je, prema vlastitim riječima, želio stvoriti nešto „dokumentarnije i realističnije“, a bavi se temom doma. Naime, angažmani diljem svijeta i suradnje s mnogim plesnim trupama imaju i svoju drugu stranu, stalna putovanja i stvaranje pa napuštanje privremenih domova. I većina članica i članova riječkog internacionalnog baletnog ansambla je, baš poput Zelnera, najčešće daleko od svojih obitelji i mjesta iz kojih su potekli.

„ Želio sam istražiti temu doma. Što je dom? Gdje je dom? Jer svi ga trebamo. Kornjača je, po meni, savršen simbol za nekoga tko putuje i nosi dom na leđima. Ponekad se osjećam i kao prtljaga. To je cijena koju moramo platiti i nije mala: udaljenost i odvojenost od obitelji i prijatelja“, kaže Nadav Zelner. A riječki će baletni ansambl plesnim pokretom, ali ne samo pokretom, ispričati i njegovu i svoju priču.

Svoje prepoznatljive, visokoestetizirane predstave Zelner stvara pod utjecajem popularne kulture, a obilježavaju ih i neočekivani izbori glazbe. Za „Grand finale: The Turtle and the Phone Booth“ eklektički je izabrao glazbu od spaghetti westerna autora poput Ennia Morriconea, preko bluesa i countryja do rocka Deep Purplea i glazbe metal bendova poput Metallice.

Scenografiju potpisuje Eran Atzmon, a kostimografiju Maor Zabar, Zelnerovi suradnici s kojima je kreirao nekoliko spektakularnih predstava, primjerice u njemačkim kazalištima u Hannoveru, Mannheimmu i Weisbadenu. “Nadav je vrlo velikodušan kao koreograf. Slobodnog je duha i s puno ideja, uvijek otvoren za novo. Svaki umjetnički proces s njim je putovanje. Ne ispriča vam sve, ali osjećate da postoji nešto veće, velika priča skrivena iza toga”, rekao je Eran Atzmon.

Oblikovatelj svjetla je Dalibor Fugošić, oblikovatelj zvuka Matan Onyaneh, a oblikovatelj videa Mateo Jurčić.



U predstavi nastupaju Thomas Krähenbühl, Federico Rubisse , Valentin Chou, Ali Tabbouch, Alejandro Polo, Álvaro Olmedo, Laura Orlić, Mio Sumiyama, Janne Boere, Noa Gabriel Siluvangi, Soyoka Iwata i Maria Matarranz de las Heras.

Nadav Zelner rođen je 1992. u Ramli, u Izraelu. Bio je član Kibbutz Dance Company i kao vrhunski plesač plesao u raznim međunarodnim projektima. Svoje koreografske vještine otkrio je još za srednjoškolskih dana. Tijekom godina formirao je svoj jedinstveni plesni jezik, a potom je počeo razvijati i vlastitu plesnu tehniku.

Koreografirao je za plesne trupe diljem svijeta, između ostalih, i za Batcheva Dance Company, Gautier Dance Stuttgart, Bolshoi Ballet Moskva, Nederlands Dans Theater, St. Gallen Theatre, Stanislavsky Ballet, Augsburg Ballet, Introdans, Staatsbalett Hannover, Stadttheater Bremerhaven, Hessische Staatsballett, Kineski međunarodni balet Chongging…Nerijetko stvara kratke plesne filmove kao plesne mini-drame.

Zelnerov plesni jezik opisuju kao strastven i apsolutan s brojnim brzim promjenama volabulara, a njegove projekte kao sinestetička iskustva.

Predstava „Grand finale: The Turtle and the Phone Booth“ ostvarena je u koprodukciji s HNK u Splitu u sklopu K-HNK konzorcija.