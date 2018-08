Izložba 'Nove samoće' Jelene Blagović u galeriji Forum

Izložba Jelene Blagović pod nazivom Nove samoće otvara se 6. rujna 2018. u 20 sati u Galeriji Forum, Teslina 16. Izložba je dio službenog programa 10. Međunarodnog festivala fotografije Organ Vida: Uključene, aktivne, svjesne — ženske perspektive danas.

Serija od 12 fotografskih radova kroz arhetipski prizor majke s djetetom, problematizira temu majčinstva, pružajući intimni pogled na različite strahove, sumnje i samopropitivanja s kojima se autorica i njezine bliske prijateljice suočavaju u razdoblju života u kojem planiraju postati majke, ili to već jesu.

Iz teksta u katalogu kustosice izložbe Ive Prosoli:

Radovi iz serije Nove samoće ne predstavljaju uistinu niz pojedinačnih portreta različitih žena u njihovim roditeljskim situacijama, jer da je tome tako, oni bi izgledali posve drugačije, zna to svatko tko se zatekao u domu u kojem žive mala djeca. Ovi su radovi u najpoštenijem smislu portreti stanja i očekivanja (buduće) majke, u potpunosti van društvenog konstrukta, sasvim intimni i stvarni (…)”

“Isprint fotografija na šperploče ne samo da dodatno priziva stare majstore zbog sfumatoznog dojma, on pojačava značenjski autoričinu namjeru. Kroz otisak fotografije drvo se probija sa svim svojim nepravilnostima, godovima, greškama nastalim pri obradi ploče; svi ti elementi se zajedno s fotografijom spajaju u jednu sliku: nesavršenu i lijepu (…)”

Likovni postav izložbe, uz autoricu, potpisuju Iva Prosoli i Filip Beusan. Izložba Nove samoće ostaje otvorena do 16. rujna. Radno vrijeme Galerije Forum je od ponedjeljka do nedjelje od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan.