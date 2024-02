Intendant Bilandžić nenamjenski trošio sredstva, odlazi i ravnateljica Opere

Kazališno vijeće HNK Split nije prihvatilo Izvješće o radu intendanta Vicka Bilandžića za 2023. zbog, kako neslužbeno doznajemo, nenamjenskog trošenja sredstava. Tu odluku donijeli su jednoglasno. Do 1.7. 2023. intendant je bio Srećko Šestan, a od tog datuma Bilandžić.

Članovi Kazališnog vijeća drže do principijelnosti i zastupaju mišljenje kako potpuno isti aršini moraju važiti za Šestana i za Bilandžića. Podsjetimo da je Šestan "pao" zbog nenamjenskog trošenja sredstava. Aktualno Kazališno vijeće je tada predložilo Gradskom vijeću u kojem je većina, kao i sada, vijećnika iz redova stranke gradonačelnika Ivice Puljka, smjenu Šestana. Ministrica kulture to nije prihvatila pa je Šestan odradio svoj četverogodišnji mandat do kraja.

Sada je situacija drugačija. Po novom Zakonu o kazalištima, sve je na gradonačelniku. Ivica Puljak će donijeti odluku o intendantu Vicku Bilandžiću!

Sporazumni prekid ugovora o radu potpisala je Ivana Srbljan, ravnateljica Opere HNK Split.

- Moj odlazak iz splitskog teatra nema veze s odlukom Kazališnog vijeća o neprihvaćanju izvješća intendanta Bilandžića. Davno sam odlučila otići jer ne mogu radit u okolini koja sama sebe sabotira, izjavila je za Večernjak Ivana Srbljan.

Pojašnjava da ne misli samo na kazalište nego na sustav koji zapravo ne želi nikakve promjene.

- Ne želim više trošiti vrijeme na nepotrebne stvari. Toliko fokusa na negativne stvari kao u Splitu nisam nigdje doživjela, rekla nam je Srbljan dodajući da će se malo odmoriti i da nema rezervnu varijantu odnosno osigurano drugo radno mjesto.

Početkom godine otkaz je dao Jasen Boko, dramaturg, književnik, putopisac, a poslovna ravnateljica HNK Split je za "24 sata" izjavila da je dobila nezakoniti otkaz.