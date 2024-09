Iako nije znao note, Hank Williams pisao je povijest američke glazbe

S urođenim poremećajem kralježnice, koji je itekako utjecao na njegov kratki život, točno prije sto i jedne godine rođen je Hank Williams – jedan od najvećih country pjevača svih vremena. Njegova kratkovječna, ali važna karijera završila je nedugo nakon što je njegov biološki sat otkucao 29 godina, no možda je upravo to pridonijelo legendi o američkom pjevaču koji je s jedne strane glazbeno nepismen, s druge nevjerojatno uspješan, dok se na trećem polju bori s ljubavnim problemima, boli u kralježnici te kroničnim alkoholizmom kao rješenjem za sve njegove probleme.

Punog imena Hiram Hank Williams rođen je u Mount Oliveu u južnoj Alabami, kao treće dijete siromašne obitelji na čijem je čelu bio otac Lon, drvosječa i ratni veteran iz Prvog svjetskog rata, dok je majka Lillie u lokalnoj baptističkoj crkvi svirala orgulje, a Hank je već u dobi od tri godine sjedio pokraj nje. Kada je imao šest godina njegov je otac zbog posljedica oštećenja mozga otišao u bolnicu za ratne veterane, što je rezultiralo njihovim rijetkim viđanjem sve do četrdesetih godina, pa se s majkom i starijom sestrom Irene preselio u Greenville.

Ulicama Greenvillea švrljao je Rufus Payne, afroamerički ulični blues glazbenik zvan Tee-Tot, koji je osmogodišnjeg Hanka vrlo vjerojatno naučio prvim akordima, pa je Hank već tada počeo svirati gitaru i ne pomišljajući na sve što ga čeka u idućih dvadesetak godina. Jedna od poteškoća Hankova života, koja je prisutna od samog rođenja, jest poremećaj kralježnice (spina bifida occulta) zbog čega se još u djetinjstvu razlikovao od ostale djece, a cjeloživotna bol koju je defekt donio sa sobom utjecala je na njegovo kasnije ponašanje i ovisnost o alkoholu, koji je preferirao kao sredstvo ublažavanja boli.

Početak karijere Hank je doživio 1936. na radijskoj postaji WSFA u Montgomeryju. Tada je imao 13 godina, a to je također vrijeme kada je počeo konzumirati ni manje ni više nego – viski. Godinu kasnije preselio se u glavni grad te oformio bend "Hank Williams and his Drifting Cowboys". Na nastupe ih je vozila njegova majka Lillie, a Hank je ubrzo postao prepoznatljiv po svom zapadnjačkom odjevnom stilu koji je upotpunjavao kaubojski šešir. Ipak, u ranom je razvoju svoje glazbene karijere Hank bio primoran nešto raditi, pa je za vrijeme Drugog svjetskog rata putovao u tri sata udaljeni Mobile gdje je radio u brodogradilištu, dok je ostalo vrijeme bio posvećen svojoj karijeri u Montgomeryju, a tada je već postalo jasno da će borba Hanka Williamsa i alkohola postati itekako žestoka.

U svojem se kratkom životu zvijezda country glazbe, a specifično "honky-tonk" stila obilježenog emotivnim stihovima bijelaca iz ruralnih područja, oženio dvaput. Njegova prva odabranica bila je Audrey Mae Sheppard, dok je drugu oženio na samom kraju života. Svoju je prvu suprugu, dvadesetogodišnju Audrey Mae Sheppard, upoznao u procesu njezine rastave kada je već bila majka djevojčice Lycrecije iz prvog braka, a godinu dana nakon upoznavanja par se oženio te su 1949. dobili sina, Hanka Williamsa Juniora, koji je nastavio očevim stopama te je danas uspješni country glazbenik.

Unatoč tome što je Hank Williams bio glazbeno nepismen te, kako je i sam rekao, nijednu notu u životu nije pročitao, a kamoli napisao, znao je pisati tekstove pjesama, a upravo je to radio od 1946. kada je počeo pisati pjesme za glazbenicu Molly O'Day. Taj je uspjeh rezultirao njegovim vlastitim ugovorom s izdavačkom kućom MGM Records, pa i njegovim hitovima "Move It On Over" (1947.) i "Honkey Tonkin" (1948.). U to je vrijeme također pokrenuta radijska emisija "Louisiana Hayride" koja je popularizirala brojne country glazbenike, a Hank je postao regularni gost te je upravo ondje počeo izvoditi "Lovesick Blues", pjesmu iz 1922. godine koju je originalno izvela Elsie Clark, a njega je vinula u nebo glazbene industrije – pomalo ironično da se najbolji tekstopisac country glazbe proslavio obrađenom pjesmom.

U Hankov glazbeni uspjeh htjela je biti uključena i njegova supruga Audrey, pa je nerijetko pjevala s bendom, a njezin glas možemo čuti u pjesmama "Lost on the River", "I Heard My Mother Praying for Me", "Dear Brother", "Jesus Remembered Me" i brojnim drugim numerama. Britanski povjesničar Colin Escott opisao je njezino pojavljivanje u pjesmama kao "nastavak njihova braka te borbu za dominaciju u svakoj noti".

Sam početak pedesetih godina doveo je Hanka do vrhunca njegove glazbene karijere, posebice zbog pjesme "Lovesick Blues" koju je izdao 1949., no nakon vrhunca uslijedio je veliki pad koji je naposljetku rezultirao smrću mladog i talentiranog glazbenika. Tih je godina također snimio naracije pod pseudonimom Luke the Drifter, iako njegov identitet nije bio tajan, a uz činjenicu da je već bio poznat kao čovjek koji na nastupe rijetko dolazi trijezan (zbog alkohola, kokaina, heroina, morfija i kloralhidrata koje koristi protiv bolova), Hank je svoje emotivne boli iznosio u svojim pjesmama, dok vječna bol u kralježnici nije popuštala. Godine koje su uslijedile bile su vrlo problematične za Hanka – oćelavio je, udebljao se, a 1951. godine on i Audrey finalizirali su rastavu.

U ljeto 1952. Hank je upoznao svoju drugu i posljednju suprugu, Billie Jean Jones, koja je bila deset godina mlađa od njega, a već su 18. listopada iste godine odlučili ovjekovječiti svoju ljubav. Ta je romansa trajala iznimno kratko jer je Hank Williams posljednjeg dana 1952. krenuo na svoj koncert u Canton kada mu se zdravstveno stanje pogoršalo, a 1. siječnja 1953. proglašen je mrtvim zbog kombinacije alkohola i kloralhidrata. Tu treba spomenuti i Tobyja Marshalla, prevaranta i lažnog doktora koji je Hanka u to vrijeme "liječio" te mu obećao kako će riješiti njegov problem s alkoholizmom, što se, očigledno, nije dogodilo.

Hank Williams do današnjeg dana ostaje jedan od najpoznatijih predstavnika countryja, pa čak i prva velika zvijezda country glazbe, koji je svojim sentimentalnim, a jednostavnim tekstovima doticao publiku, iako note nisu bile jezik koji je poznavao. Iznenađujuća smrt pridonijela je njegovoj popularnosti te je 2010. nagrađen Pulitzerovom nagradom koja slavi njegovo umijeće pisanja, no priču nastavlja Hankov sada 75-godišnji sin i country glazbenik Hank Williams Jr., koji je nedavno surađivao s Post Maloneom, a njihova se pjesma "Finer Things" pojavila visoko na Billboardovoj glazbenoj ljestvici.