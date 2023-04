Hrvatsko arheološko blago doputovalo u Ameriku

Izložba istražuje uspon moći zajednica stare Europe prikazujući predmete iz 11 zemalja.

Nakit, oružje, obrambena oprema, raznovrsni alat i ritualni predmeti na izložbi "First kings of Europe" prvi puta se predstavljaju zajedno, a neki od njih nisu nikada do sada bili izloženi izvan zemlje u kojoj su pronađeni, a neki čak nikada nisu bili predstavljeni u javnosti, ističu iz zagrebačkog Arheološkog muzeja.

- Jedna od najunikatnijih i najposebnijih stvari vezanih uz ovu izložbu, je međunarodna suradnja koja se ostvarila s ciljem kreiranja izložbe - izjavio je kustos Field muzeja William Parkinson.

Izložba je rezultat suradnje 26 muzeja iz 11 europskih zemalja, uz Sjedinjene Američke Države i Kanadu, dodao je.

Kao stručni suradnici tekstove za katalog izložbe o pojedinim predmetima iz Arheološkog muzeja u Zagrebu napisali su Jacqueline Balen, Ivan Drnić i Ana Đukić iz AMZ-a i Filip Franković, vanjski stručni suradnik AMZ-a. Prilikom postavljanja izložbe iz AMZ-a sudjelovala je Jacqueline Balen, a otvorenju izložbe nazočili su Sanjin Mihelić, ravnatelj i Jacqueline Balen voditeljica Pretpovijesnog odjela AMZ-a.

Izložba "First kings of Europe" istražuje razvoj iz drevnih zemljoradničkih naselja do najranijih plemenskih kraljevstva Europe. Više od 700 predmeta predstavljenih na izložbi potječu iz vremena mlađeg kamenog, bakrenog, brončanog i željeznog doba.

Posjetitelj na izložbi istražuje uspon i moć prvih kraljeva i kraljica drevne Europe i otkriva kako su nekoć jednake poljoprivredne zajednice egalitarnog društva po prvi put razvile moć, nejednakost i hijerarhiju.

Posjetitelj izložbe 'putuje u prošlost' 5000. godina prije Krista kako bi otkrio što pretpovijesno oruđe, oružje i ritualne skulpture mogu reći o životu u najranijim društvima. On slijedi trgovačke rute koje su oblikovale svijet kakav poznajemo, a uranja i u ritualne ceremonije dok gleda neolitički oltar i čuje pucketanje vatre brončanodobne pogrebne lomače rekonstruirane u prirodnoj veličini. Gleda i dragocjene predmete koje su ratnike pretvorile u kraljeve i zauvijek promijenile strukturu društva.

Izložba ostaje otvorena do 28. siječnja 2024. godine.