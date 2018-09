Grupa Texas pred 3000 ljudi održala odličan koncert

Škotska grupa Texas večeras je pred 3000 ljudi u zagrebačkom Domu sportova održala odličan koncert u kojem su uživale sve generacije, a najviše oni odrasli krajem 80-ih i početkom 90-ih. Naravno, svi su jedva čekali vidjeti i čuti karizmatičnu pjevačicu Sharleen Spiteri, koja i nakon 30 godina karijere izgleda fenomenalno, no ono što je važnije, glas joj je i dalje besprijekoran.

-Ovo nam je prvi put da smo u Hrvatskoj, nadam se ne i posljednji - kazala je Sharleen simpatičnim škotskim naglaskom, i odmah krenula s njihovi prvim, vjerojatno i najvećim hitom “I Don’t Wanna Lover”. Redali su se sami hitovi poput “Summer Son”, “Halo” i “Everyday Now”, a dobro raspoložena Sharleen cijelo je vrijeme komunicirala s publikom. Doznali smo tako da je toliko izdržala na pozornici jer “nije trpjela s***a”, a u pauzi između dvije pjesme probala je i našu rakiju iz epruvete.

Texas zaista uživo zvuče odlično. Osim što Sharleen pjeva lakoćom, aranžmani pjesama nisu se puno mijenjali, tako da smo imali osjećaj kao da slušamo CD najvećih hitova genijalnog škotskog benda.”When We Are Together, “In Our Lifetime”, te pogotovo “Inner Smile” i “Say What You Want” koje smo čuli na kraju, pjesme su koje zagrebačka jako dobro zna, i koje je oduševljeno pjevala sa Sharleen. Na bisu su izveli još Elvisov klasik “Suspicious Minds” i još jednom obećali da će se vratiti u Hrvatsku. Nadamo se čim prije!