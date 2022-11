Filmu "Murina" tri nominacije za Independent Spirit Awards

"Murina" je nominirana u kategoriji najboljeg debitantskog dugometražnog filma, najbolju izvedbu glumca u usponu te za najbolju fotografiju.

Independent Spirit Awards smatra se jednim od najvažnijih priznanja u SAD-u u takozvanoj "sezoni nagrada" koja kulminira dodjelom Oscara u ožujku. Za najbolji debitantski dugometražni film uz "Murinu" su nominirani i filmovi "Aftersun" (Charlotte Wells), "Emily the Criminal" (John Patton Ford), "The Inspection" (Elegance Bratton) i "Palm Trees and Power Lines" (Jamie Dack).

Uz Graciju Filipović, u konkurenciji za nagradu u kategoriji najboljega glumca u usponu, nominirani su i Frankie Corio (Aftersun), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All At Once), Lily McInerny (Palm Trees and Power Lines) i Daniel Zolghadri (Funny Pages).

Za najbolju fotografiju, uz Hélène Louvart, nominirani su i Florian Hoffmeister (Tár), Gregory Oke (Afterfun), Eliot Rockett (Pearl), Anisia Uzeyman (Neptune Frost).

Najviše nominacija za nagradu koja slavi nezavisni film i filmaše ima "Everything Everywhere All at Once" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, koji je nominiran u osam kategorija. Iza njega je "Tár" Todda Fieldsa sa sedam nominacija te "Aftersun" Charlotte Wells s pet.

Ove godine je za Independent Spirit Awards stiglo rekordnih 409 prijava, a izabrani naslovi dolaze iz 25 zemalja. Svečana dodjela nagrada održat će se 4. ožujka 2023. godine.

Pobjednike glasanjem biraju članovi neprofitne organizacije Film Independent sa sjedištem u Los Angelesu. Među članovima su filmaši, stručnjaci iz AV industrije i filmski entuzijasti. Više o nagradama i samoj organizaciji možete pronaći na ovoj poveznici.

"Murina" je svjetsku premijeru imala 2021. godine na Filmskom festivalu u Cannesu, na kojem se odmah i ovjenčala Zlatnom kamerom (Camera d'Or) za najbolje debitantsko ostvarenje. Film je do danas prikazan na više od 60 festivala i osvojio je više od 20 priznanja i nagrada.