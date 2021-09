Eksplozija kreativnosti, dizajneri iz Nizozemske i Slovenije, budućnost namještaja

U Hali V Tehničkog muzeja u Zagrebu u utorak je svečano otvoren 8. Design Week. Osim organizatora, Daniela Tomičića, ceremoniju otvorenja uveličali su veleposlanik Kraljevine Nizozemske Nj.E. g. Hendrik Jan Voskamp, veleposlanik Republike Slovenije Nj. E. g. Vojislav Šuc i posebni gost, renomirani dizajner Giulio Cappellini.

Tema ovogodišnjeg festivala je „Otpornost“ (Resilience), a država partner - Nizozemska svojom izložbom „Oporavak!“ (Bounce Back!) predstavlja nizozemski odgovor na aktualne društvene promjene. Kustosice izložbe, Marleen van Bergeijk i Lisa Hardon, ovako opisuju koncept izložbe: „Oporavak se ne događa preko noći. Put do oporavka ispunjen je zavojima da bi na kraju, eksplodirala kreativnost koja povezuje ljude u zajedničkom rješavaju problema. Istovremeno osjećamo tugu i bol, dok se želimo čim prije vratiti u normalu. Pitanje je što je normalno, kad se sve promijenilo?“

Devedesetih godina dvadesetog stoljeća nizozemski dizajn strelovito se uspinje u sam vrh svjetskog dizajna, a kako je mala država postala velika u dizajnu ispričat će dokumentarni film „To je nizozemski dizajn“ (It’s a Dutch Design) autora Elbea Stevensa koji možete pogledati u četvrtak u 18:30 sati.

Povodom predsjedanja Slovenije Vijećem EU–a posjetitelji na prvom katu Hale V mogu pogledati izložbu „Budućnost življenja: Made in Slovenia“ (originalni naslov „Prihodnost bivanja: Made in Slovenia“). Trideset i jedan izložak predstavlja odgovor slovenskih dizajnera na promjene izazvane pandemijom korone. Od namještaja do rasvjetnih tijela, svi predmeti dizajnirani su i proizvedeni u Sloveniji u skladu sa suvremenim trendovima upotrebe ekološki održivih materijala i procesa, tradicijskih obrta i ručnog rada, te istražuju nove proizvodne procese i načine upotrebe. Putujuću izložbu je povodom slovenskog predsjedanja Vijećem EU–a osmislio Centar za kreativnost ljubljanskog MAO–a (Muzej arhitekture i oblikovanja) i prije Zagreba predstavljena je u Parizu, Beču i Berlinu.

Posjetitelji su mogli vidjeti i radove finalista ZGDW Award 2021. koje je odabrao peteročlani žiri sastavljen od međunarodnih stručnjaka iz područja dizajna: Davor Marković, Simon Morasi Piperčić, Goran Turković, Masanori Umeda i Anja Zorko.

Prva tri rada po kategorijama su: za Dizajn digitalnih komunikacija i dizajn interakcija Valentina Vidaković, Include i Enigma, za Dizajn društvenih inovacija Ines Borovac, Kofein dizajn i Rašić+Vrabec, u kategoriji Dizajn interijera Mikser i Cipmann, RAKETA i Björk, za Produkt dizajn Tina Rugelj, Benussi & the Fish i Nunc, za Grafički dizajn Tumpić / Prenc, Grafika Tumpić i Grafika Señor, a u kategoriji Tekstilnog i modnog dizajna Amina Musić , Mihaela Brajković i Nikolina Krstičević.

Iz današnjeg programa izdvajamo konferenciju strateškog restrukturiranja industrije namještaja u „industriju s identitetom“ organiziranu u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca — Udrugom drvne i papirne industrije. Govornici će biti Tomislav Knezović (Prostorija), Ivić Pašalić (Milla&Milli), Mladen Orešić (Spin Vallis), Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey) i Giulio Cappellini, čije je ime globalni sinonim za dobar dizajn, podijelit će svoje cjeloživotno iskustvo zagovaranja suradnje dizajnera i namještajaca.

Osmi Zagreb Design Week održava se do 26. rujna 2021. u Hali V, Tehničkog muzeja Nikola Tesla i na partnerskim lokacijama. Za ulaz na festival potrebna je EU Covid potvrda (cijepljenje ili negativan test ne stariji od 48 sati).