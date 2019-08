Chris Agee predstavlja svoju zbirku "Gotovo ništa / Next to nothing"

Na Korčuli, u hotelu De La Ville, 10. kolovoza održat će se predstavljanje zbirke poezije "Gotovo ništa / Next to nothing" irskog autora Chrisa Ageeja.

Zbirka kroz seriju epizodnih, tehnički savršenih i tonom suzdržanih stihova svjedoči o godinama nakon smrti njegove četverogodišnje kćeri Miriam Aoife. Kod ovog pjesnika tuga se razbija o obale jezika u tri prepoznatljiva vala: serija briljantnih kupleta, serija minimalističkih, impresionističkih stihova i serija diskurzivnijih, muževnih stanci. Cijeli pothvat prerasta u nešto izvan lirske poezije, djelo koje probija granice književnosti kako bi postalo nešto više, palijativni dnevnik, kronika herojstva prekinutog roditeljstva, priručnik za ožalošćene. Hugh Dunkerley, iz The London Magazinea, naziva "Gotovo ništa / Next to nothing" "najupečatljivijom zbirkom poezije koju je pročitao posljednjih godina" i smatra je vrlo bitnim, trajnim spomenom na njegovu kćer.

Predstavljanje počinje u 19 sati, a uz autora, esejista, fotografa i urednika Chrisa Ageeja, o zbirci će govoriti Dragan Markovina, Olja Savičević Ivančević i Seid Sedarević.