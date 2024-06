Čakovečki Demoni: Instrumente im kupio Komitet, po Austriji ih lovila policija

vinilni LP Slick Stingsa

Kad se četiri iskusna rockera spoje u novi bend "za dušu"

Tomislav Žalac i Mislav Kurspahić iz Erotic Biljan and His Heretics, Matko Botić iz My Buddy Moose i The Strange te Tomislav Peretić iz Shoot Me Wendy, pod imenom Slick Stings, objavili su album "Loves & Curse" (Menart)