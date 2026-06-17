Astro Boy – manga verzija znanstvenofantastičnog Pinokija

Astro Boy, u Japanu poznat kao Mighty Atom, japanska je manga serija autora i ilustratora Osamua Tezuke. Izlazila je u časopisu Kobunsha Shōnen od 3. travnja 1952. do 12. ožujka 1968., a njezinih 112 poglavlja kasnije je prikupljeno u 23 sveska. Dark Horse Comics objavio je engleski prijevod 2002. godine.

Ime lika, koje će postati legendarno u japanskoj kulturi i izvan nje, upućuje na istraživanja nuklearne energije, jednu od ključnih tema 1950-ih. Tezuka je pri stvaranju svojega najpopularnijeg lika bio nadahnut Collodijevim Pinokiom. Astro Boy je znanstvenofantastična serija smještena u futuristički svijet u kojem roboti žive uz ljude. Priča prati naslovnog junaka, Astro Boya, odnosno Astra, moćnog mladog androida s ljudskim emocijama, kojeg stvara znanstvenik Umataro Tenmatro (doktor Tenma), čelnik Ministarstva znanosti, u engleskoj sinkronizaciji dr. Boynton iz 1980-ih.

Dr. Tenma stvorio je Astra kako bi nadomjestio svojega sina Tobija koji je poginuo u prometnoj nesreći, te se prema njemu odnosio kao prema vlastitom sinu. Ubrzo je shvatio da mali android ne može ispuniti prazninu nastalu gubitkom njegova sina, osobito zato što Astro nije mogao starjeti ni izražavati ljudsku estetiku. U jednom nizu kadrova u mangi prikazano je kako Astro više voli mehaničke oblike kocaka nego organske oblike cvijeća. U izvornoj verziji Tenma odbacuje Astra i prodaje ga okrutnom vlasniku cirkusa, Hameggu. Nakon nekog vremena profesor Ochanomizu, novi čelnik Ministarstva znanosti, primjećuje Astro Boya kako nastupa u cirkusu i uvjerava Hamegga da mu preda Astra. Zatim prihvaća Astra kao vlastitog i prema njemu se odnosi nježno i toplo, postajući njegov zakonski skrbnik, stvara mu robotsku obitelj i pomaže mu da živi što je moguće običnijim dječačkim životom, uz brojne pustolovine. Ubrzo shvaća da Astro posjeduje iznimne moći i vještine, kao i sposobnost doživljavanja ljudskih emocija.

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Astro je zatim prikazan kako se bori protiv kriminala, zla i nepravde koristeći svojih sedam moći: snagu od 100.000 konjskih snaga, mlazni let, svjetla visokog intenziteta u očima, prilagodljiv sluh, trenutačni prijevod jezika, uvlačivi strojnički top u bokovima i visok kvocijent inteligencije sposoban odrediti je li neka osoba dobra ili zla. Većina njegovih neprijatelja su ljudi koji mrze robote, roboti koji su podivljali ili izvanzemaljski osvajači. Gotovo svaka priča uključuje bitku između Astra i drugih robota. U jednoj epizodi mange Astro se suprotstavlja američkom ratnom zrakoplovstvu i sprječava bombardiranje nedužnih vijetnamskih seljana. To je bila epizoda s putovanjem kroz vrijeme, u kojoj se Astro vraća iz 21. stoljeća u 1969. godinu.

Serijal Astro Boy sastoji se od više pripovjednih linija. U travnju 1951. Astro Boy ili jednostavno Astro, prvi se put pojavio kao sporedni lik u Tezukinu stripu Atom Taishi (Ambasador Atom, ponekad i Captain Atom), objavljenom u časopisu Shonen. Tezuka je zatim razvio zaseban strip-serijal u kojem je Astro postao glavni lik. Tezuka je Astra osmislio kao "obrnutog Pinokija 21. stoljeća" – gotovo savršenog robota koji nastoji postati što ljudskiji i emotivniji te služiti kao poveznica između čovjeka i stroja.

Kako je Tezukin umjetnički stil napredovao, Astro Boy je "postajao moderniji i slađi" kako bi se svidio ciljanoj skupini čitatelja, dječaka osnovnoškolske dobi. Rasporedi stranica u epizodama Astro Boya su "postajali kreativniji". Prilikom osmišljavanja sporednih likova, Tezuka je ponekad stvarao likove koji su bili hommage Waltu Disneyu, Maxu Fleischeru, producentu animiranih kratkih filmova s likovima kao što je Betty Boop te drugim američkim animatorima. U nekoliko priča o Astro Boyu prvih nekoliko stranica bilo je u boji.

Tezuka je imao "zvjezdani sustav" likova, u kojem su likovi iz njegovih drugih djela igrali uloge u Astro Boyu. Slično tomu, nekoliko likova iz Astro Boya pojavljuje se i u njegovim drugim djelima. Tezuka je razvio "vrstu dijaloga sa svojim čitateljima" budući da je tijekom života stvorio toliko mnogo priča. Također je imao naviku uvoditi besmislene likove u nasumičnim trenucima kako bi olakšao scenu koja je postajala preozbiljna; ponekad se osjećao sputanim potrebom da zadovolji želju svoje mlade muške publike za gledanjem robota u borbi. Teme Tezukinih mangi s vremenom su postajale sve ozbiljnije i "univerzalnije", udaljavajući se od pripovijedanja namijenjenog isključivo maloj djeci (premda su njegovi crteži i dalje snažno privlačili mlađu publiku). Ova manga pokazuje Tezukino majstorstvo filmskog kadriranja, s cijelim stranicama kadrova koji usporavaju ritam pripovijedanja (što je česta odlika mange) i naglašavaju emocije likova. Sve su to tehnike koje su kasniji autori rado preuzimali u vlastitim djelima.

Foto: Arhiva

Astro Boy je "analogni" svijet u kojem ljudi i napredna tehnologija koegzistiraju. Zbog toga radnje priča o Astro Boyu često uključuju probleme koji proizlaze iz te ideje. U vrijeme nastanka Astro Boya Japan još nije imao ugled u znanosti i tehnologiji koji je stekao krajem 20. stoljeća. Upravo je to "analogno" obilježje Astro Boya činilo jedinstvenim.

Osamu Tezuka (3. studenoga 1928. – 9. veljače 1989.) bio je japanski mangaka, karikaturist i animator. Smatra se jednim od najvećih i najutjecajnijih autora stripa svih vremena. Zbog iznimno opsežnog opusa, pionirskih tehnika i inovativnog oblikovanja žanrova stekao je nadimke poput "oca mange", "kuma mange" i "boga mange". Često ga se uspoređuje i s Waltom Disneyem, koji je snažno utjecao na njegove rane stvaralačke godine. Ipak, ta usporedba ponajprije ističe kvalitetu njegovih ranih dječjih manga i animacija, dok djelomično zanemaruje važnost njegovih kasnijih, ozbiljnijih i književno usmjerenih gekiga radova. Od karakterističnih "velikih očiju" likova u japanskoj mangi (najvjerojatnije nadahnutih zapadnim crtićima poput Betty Boop i Mickeya Mousea) do uvođenja "story mange" (stripova s dugim radnjama koje se razvijaju u više poglavlja), Tezuka je bez ikakve sumnje najvažniji japanski crtač stripova i animator svih vremena. Bio je iznimno plodan autor: procjenjuje se da je tijekom karijere stvorio više od 170.000 stranica stripova i više od 700 knjiga, kao i desetke animiranih filmova. U Takarazuki je podignut muzej posvećen njegovu životu i djelu, a posmrtno je primio brojna priznanja.

Engleska verzija Astro Boya u izdanju Dark Horsea adaptacija je Tezukinih djela koje je objavio Akita Shoten. Ilustracije su zrcalno okrenute u odnosu na izvorno japansko izdanje kako bi se knjige mogle čitati slijeva nadesno. U toj engleskoj verziji Astro Boya i za većinu likova zadržana su izvorna japanska imena. Prevoditelj je odlučio koristiti englesko ime Astro Boy, a ne Atom. "Astro" je blizak japanskom imenu "Atom", koje je ujedno engleska riječ, te je smatrao da bi uporaba imena "Atom" u američkom izdanju bila preveliko odstupanje od ustaljene recepcije djela.

Astro Boy jedna je od najuspješnijih manga i anime franšiza u svijetu te ujedno najpoznatije Tezukino djelo. Prodaja je bila astronomska: 23 sveska prodana su u više od 100 milijuna primjeraka, što ovu seriju čini Tezukinom najprodavanijom mangom i jednom od najprodavanijih manga serija svih vremena. Serijal je doživio tri anime adaptacije, dok je četvrta serija još u razvoju. Manga je prvi put prenesena na televiziju 1963. pod naslovom Astro Boy, kao prva široko popularna japanska animirana televizijska serija koja je snažno utjecala na estetiku animea u cjelini. Nakon uspjeha u inozemstvu, Astro Boy je 1980-ih dobio novu verziju pod naslovom New Mighty Atom, izvan Japana poznatu kao Astro Boy, a zatim i novu adaptaciju 2003. godine. U studenome 2007. naslovni je lik proglašen japanskim izaslanikom za sigurnost u inozemstvu. Uspjeh mange i anime adaptacija pretvorio je Astro Boy u veliku medijsku franšizu koja obuhvaća filmove, brojne glazbene zapise i širok raspon videoigara. Serijal je također bio među prvim primjerima opsežnog komercijalnog licenciranja, uključujući akcijske figure, kolekcionarske figurice, prehrambene proizvode, odjeću, marke i kolekcionarske kartice. Do 2004. franšiza je ostvarila 3 milijarde dolara prihoda od prodaje proizvoda.