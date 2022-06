Andreju Beštaku i Anji Leko Erste Grand Prix 36. Salona mladih

Ovogodišnji salon mladih ugostio je iznimno veliki broj umjetnika koji će krojiti buduće puteve hrvatske umjetnosti, rečeno je.

Beštak i Leko dobili su nagradu i 15 tisuća kuna za ambijentalnu instalaciju This is how we hike rainbows.

„To čupavo sredstvo za transportaciju vodi nas u prostor koji nije prostor na poziciju bez pozicije“. „Naša povijest, naša sjećanja, naša pozicija u društvu gube svoje značenje i vrijednosti, odvedeni smo u novi svijet kao novorođenčad koji uči sve – ili ništa – iz početka“, kaže se uz ostalo u obrazloženju nagrade koju je potpisao odbor u sastavu: Kustoski kolektiv Kućća (Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović), Ivan Fijolić, Nevenka Šarčević, Lea Vene i Josip Zanki.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 14.06.2022., Zagreb - Odrzana je svecana promocija i dodjela nagrada dobitnicima 36. salona mladih u Domu HDLU-a. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Erste 2. nagrada u iznosu od 10 tisuća kuna pripala je Gaiai Radić za rad Terra incognita, zemljanu i pješčanu instalaciju okruženu s četiri ekrana s različitim stupnjem apstrakcije.

Erste 3. nagrada u iznosu pet tisuća kuna dobila je Lana Stoićević za rad Neoornament 2021.-2022. koji se sastoji od skulpturalne prostorne intervencije, fotografije i intervencije na fasadi.

Četiri rada dobila su pohvale koje uključuju samostalnu izložbu u Galeriji Karas. To su radovi Domagoja Burilovića, Alexa Brajkovića, Antonia Kutleše i Media Movementa.

Dodijeljene su filantropske nagrade kao poticaj radu i produkciji mladim umjetnicima. Nagrada "Iva Vraneković – Vladimir Dodig Trokut: umjetnici umjetniku" vrijedna 11.111.11 kuna pripala je Lori Elezović i Luciji Jelić, a Nagrada "Kolekcionar umjetniku" vrijedna osam tisuća kuna Mii Matijević Akrap.

Također, dodijeljene su četiri strukovne nagrade. Stručno vijeće Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb dodijelio je Teuti Gatolin MSU nagradu koja uključuje samostalnu izložbu u galeriji MSU u 2024. godini.

Stručno vijeće Muzeja likovnih umjetnosti Osijek MLU nagradu dodijelilo je Ivanu Gundiću koja će mu omogućiti samostalnu izložbu u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek u 2024. godini, a Stručno vijeće Muzeja za modernu i suvremenu umjetnost Rijeka dodijelilo je MMSU nagradu Lauri Barić, koja će mladoj umjetnici omogućiti dvotjednu rezidenciju Kamov.

Umjetnički kolegij Galerije Kranjčar dodijelio je Nagradu Galerije Kranjčar Antoniu Kutleši i samostalnu izložbu u Galeriji Kranjčar u 2024. godini.

Salon mladih je u nešto više od 50 godina svoga postojanja predstavio više od 3.500 umjetnika i u stvarao nova imena na hrvatskoj umjetničkoj sceni, kaže se.