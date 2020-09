Što točno S&P predviđa za hrvatsko gospodarstvo u iduće tri godine

Kreditna agencija Standard & Poor's (S&P) potvrdila je investicijsku razinu kreditnog rejtinga za Hrvatsku BBB- uz stabilne izglede za buduća kretanja. Navode da za Hrvatsku ove godine očekuju pad BDP-a oko 8%, za razliku od svojih svibanjskih predviđanja kad je taj pad trebao iznositi 9%. U svom izvješću istakli su i da su fiskalne i monetarne mjere koje su donesene trebale ublažiti posljedice koronakrize i time spriječiti trajnu štetu za kreditne pokazatelje.

U S&P-u napominju da su unatoč očekivanom padu turističkih prihoda rezultati turističke sezone zahvaljujući pravovremenim mjerama znatno bolji u odnosu na predviđenih 70% pada u turizmu.

Hrvatska je ušla u 2020., navode u S&P-u, sa znatno poboljšanim stanjem u vanjskotrgovinskoj bilanci i u proračunu, nakon višegodišnjeg smanjenja makroekonomskih neravnoteža, a to je Vladi omogućilo snažan fiskalni odgovor koji će ublažiti pandemijski udar na tržište rada.

Prema S&P-u, hrvatski gospodarski oporavak u razdoblju od 2021. do 2023. znatno će poduprijeti i neto priljev iz proračuna Europske unije u sklopu više omotnica, uključujući i "Next Generation EU". To bi, zajedno s ustrajanjem vlade, smatraju, u štedljivoj fiskalnoj politici trebalo pomoći u konsolidaciji proračunskog deficita i stvoriti uvjete da javni dug od 2021. ponovno krene silaznom putanjom, kao i prije pandemije COVID-19.

U izvješću te kreditne agencije za Hrvatsku se navodi i važnost dogovora s Europskom središnjom bankom o valutnom swapu, kojim se omogućuje razmjena kuna za eure u iznosu od dvije milijarde eura. Uz očekivani nastavak održavanja razborite proračunske politike i nakon ulaska u Europski tečajni mehanizam (ERM II) te proces približavanja europodručju, već od 2021. očekuje se i nastavak smanjenja javnog duga.

U S&P-u očekuju da bi u 2021. hrvatski BDP trebao porasti 5,6 posto i dosegnuti pretpandemijsku razinu 2022., godinu dana prije nego što je ta agencija procijenila u svibnju.

- Zadržavanje investicijske razine kreditnog rejtinga potvrđuje da smo krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa dočekali sa stabilnim i otpornim gospodarstvom te da smo donijeli snažne i pravodobne mjere za očuvanje radnih mjesta i oporavak gospodarstva. Novo izvješće S&P-a važna je potvrda povjerenja u nastavak provedbe Vladinih mjera u cilju što bržeg gospodarskog oporavka, koristeći 22 milijarde eura koje smo osigurali iz EU u idućih sedam godina, kao i ostvarivanja reformi na putu prema europodručju - komentirao je jučer predsjednik Vlade Andrej Plenković.

U Vladi podsjećaju da se, prema agenciji S&P, Hrvatska nalazila ispod razine investicijskog kreditnog rejtinga od prosinca 2012. do ožujka 2019., nakon čega se tijekom mandata Vlade Andreja Plenkovića vratila na razinu BBB-, odnosno u investicijski kreditni rejting.

- Ovo su dobre vijesti za Hrvatsku, mjere koje smo stavili u funkciju bile su pravovremene i adekvatne, ušli smo sada u ovu krizu puno spremniji nego što je bilo slučaj u onoj prošloj krizi - izjavio je ministar financija Zdravko Marić. Dodao je da je Vlada veliki fokus stavila na fiskalnu politiku, što je pridonijelo tome da sad ima toliko velik manevarski prostor. Poručio je i da je ovo dodatni poticaj svima da se reforme nastave.

- Što se tiče njihovih projekcija, one su nešto bolje nego što su bile originalno. Mi ćemo sljedeći tjedan na sjednici Vlade usvajati smjernice fiskalne politike, ali očekujemo i bolje izvršenje nego što smo planirali u svibnju - kazao je Marić.