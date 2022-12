Ove godine isplaćeno najviše neoporezivih radničkih naknada, ali i dalje četiri puta manje od mogućeg

Do ponedjeljka 5. prosinca poslodavci su svojim zaposlenima uz redovne mjesečne plaće tijekom ove godine isplatili i oko 7,71 milijardi kuna neoporezivih naknada. Unutar toga, najveću financijsku težinu imaju božićnice i regresi, nagrade za dobre rezultate rada te topli obrok. Do 2019. godine, ukupna godišnja vrijednost svih neoporezivih radničkih naknada nije prelazila 6 milijardi kuna, ali već lani je dostigla iznos od 8,6 milijardi kuna. Ove bi godine te radničke naknade mogle preskočiti devet milijardi kuna, ali i dalje je to četiri puta manje nego što bi svaki zaposleni radnik u Hrvatskoj mogao dobiti kada bi poslodavci iskoristili maksimalno dopuštene limite naknada na koje se ne plaćaju porezi i doprinosi. Upravo su te naknade novi oblik državnih poticaja poslodavcima da povećaju primanja radnika.