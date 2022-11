Petrol poslovao s dobiti ali ispod plana zbog reguliranih marži

Slovenska grupa Petrol koja je drugi najveći distributer naftnih derivata na našem tržištu predstavila je rezultate za prvih devet mjeseci ove godine. Kako je istaknula Nada Drobne Popović, predsjednica uprave grupe Petrol godinu su završili s dobiti ali ispod plana. EBITDA u iznosu od 98,3 milijuna eura i neto dobit u iznosu od 24 milijuna eura. Kao rezultat vladinih mjera na tržištu goriva, prilagođena bruto dobit smanjena je u Sloveniji za 108,9 milijuna eura, a u Hrvatskoj za 34,6 milijuna eura. U Izvješću za promatrani dio godine navodi se kako je dodatni pad korigirane bruto dobiti u Sloveniji također je nastao kao posljedica regulacije cijena u području električne energije i prirodnog plina. Prognoze do kraja godine još se ne mogu dati. Podsjeća se i kako visoke cijene energenata i rastuća inflacija bili su razlog državne regulacije cijena goriva, električne energije i prirodnog plina na tržištima na kojima poslujemo, što se snažno odrazilo na poslovanje Petrol grupe. U Sloveniji je tvrtka Petrol d. d., Ljubljana zbog navedenih mjera bila prisiljena 90 posto vremena od 15. ožujka 2022. do 21. lipnja 2022. prodavati gorivo po nižoj prodajnoj cijeni od nabavne. Isto tako, Vlada je lipanjskom uredbom ukinula ograničenje maksimalnih cijena i od 21. lipnja ograničila visinu marže trgovaca gorivom, isključujući benzinske postaje na autocestama. Međutim, marža određena za razdoblje od 21. lipnja do 16. kolovoza 2022. nije bila dostatna za pokrivanje svih troškova. I u Hrvatskoj, koja je drugo najvažnije tržište za grupu Petrol, a u kojoj su maloprodajne cijene naftnih derivata regulirane od 7. veljače 2022. nadalje, suočavali su se s razdobljima prodaje s negativnom maržom. Kako je rekla Drobne Popović, regulacije cijena bila je već i ranije u Sloveniji gdje je u prvom kvartalu to bila negativna intervencija države pa su iz tog razloga imali 108,9 milijuna eura gubitka u dobiti.

- Zahtjev za nadoknadu rješava se s državom te smo pozitivnog uvjerenja da će se to uspjeti riješiti iz razloga jer je sam Zakon o kontroli cijena u Sloveniji koji omogućava državi pravnu podlogu za regulacije naglašava da država mora vratiti sve troškove kao i gubitak u poslovanju ako bi do njega zbog regulacije došlo. Od lipnja imamo u Sloveniji regulaciju marže i to je nešto s čime možemo pokriti sve troškove, s njome možemo raditi, kazala je predsjednica uprave Petrola istaknuvši kako je izazov u Hrvatskoj.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 10.05.2022., Knin - Tiskovna konferencija povodom otvorenja Vjetroelektrane Ljubac. Na tiskovnoj konferenciji medijima su se obratili Nada Drobne Popovic predsjednica Uprave Petrola, Joze Bajuk clan uprave, Vladimir Kuzimc direktor Crodux Derivata, Borut Bizjak direktor podrucja poslovne energije i Slaven Tudic direktor drustva TEC obnovljivi izvori. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Kao što smo ranije govorili, s vladom smo održali sastanak u kojem smo uspjeli objasniti kakva je situacija za nas, odnosno da je izazov u Hrvatskoj puno veći nego u Sloveniji. Imamo iza sebe već 12 mjeseci različitih perioda regulacija pri čemu je fiksirana trgovačka marža kojom se ne mogu pokriti svi troškovi. Dojma smo da vlada to razumije kao i da su, s druge strane, sve plaćene trošarine i davanja ostali na razini kod koje država kontinuirano ostvaruje prihod, država nikada nije na gubitku te uredno puni proračun. Ovdje trošarine još nisu na najnižoj europskoj razini, mnoge zemlje su ih već spustile na najniži dozvoljeni nivo. Razlog je shvaćanje kako su cijene goriva zaista visoke te su pritisci na građane snažni te je potrebno napraviti sve da se taj pritisak smanji. Naša su očekivanja i dalje ista, pronaći model pri kojem se trošarine smanjuju za račun boljih marži pri kojima bismo mogli pokrivati troškovi. Svjesni smo da u ovim vremenima ni s boljim maržama nije moguće praviti velike dobitke. Odgovorni smo prema Hrvatskoj jer s preuzimanjem Croduxa imamo ovdje jaku poziciju, bitno nam je da tržište funkcionira te smatramo kako je i konkurencija na tržištu bitna za krajnje kupce te da kvalitetu goriva i ubuduće treba održavati. Poslovali smo ispod plana, no da smo imali marže u Hrvatskoj koje smo imali do lipnja, tada bismo plan i postigli odnosno realizirali sve ciljeve. U Hrvatskoj radimo i veliku investiciju, sunčanu elektranu od 22 MW što je najveća takva elektrana u regiji. Bilo je u planu da će se ta investicija dovršiti do kraja godine te će tako i biti, rekla je Drobne Popović rekavši i kako je Petrol najveći kupac nafte u Sredozemlju, odmah iza turskog Petrol Ofisija.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 09.8.2022., Sisak - Osjetno pojeftinjenje naftnih derivata razveselilo vozace. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

- Imamo terminal u Kopru koji je jedno od najvećih terminalskih kapaciteta u Sredozemlju gdje imamo više od 500.000 tona skladišnih kapaciteta. Uz kupnju Croduxa uzeli smo u najam i skladište u Zadru gdje sada možemo kupovati istu veličinu tankera koju možemo i u Kopru, a imamo i skladišne kapacitete i u Pločama. Svoje gorivo uvozimo a imamo i dugoročan ugovor s Inom tako da i od njih kupujemo gorivo. Kapacitete u LNG-ju Krk dobili smo na tenderu tek od 2027. do 2030. godine, bio je njezin odgovor na pitanje o kanalima opskrbe naftom.