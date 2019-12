Evo kako rade trgovine na Staru i Novu godinu

Ako niste kupili sve što vam je potrebno za proslavu Nove godine kao ni za sljedeći dan, velike su šanse da ćete stići sve na vrijeme. Na Staru godinu većina trgovina kao i trgovačkih centara rade skraćeno pa stignete kupiti ono što bi vam moglo 'zafaliti' u najluđoj noći u godini. Trgovine i trgovački centri će biti zatvoreni prvi dan 2020. godine.

Konzum

Trgovine će na Staru godinu raditi od 7 do 17 sati, dok će biti zatvorene na Novu godinu.

Kaufland

Svi oni koji shvate da nemaju dovoljno hrane za kućni tulum, morat će se požuriti jer trgovine Kauflanda rade u utorak na Staru godinu do 18 sati. Kaufland je zatvoren na Novu godinu.

Plodine

Trgovine Plodina će biti otvorene do 15 sati na Staru, dok su zatvorene 01. siječnja.

Spar i Interspar

Trgovine Spar i Interspara rade skraćeno. Kako piše na njihovim stranicama, radit će do 18 sati. Ne rade na Novu godinu.

Lidl

Za sve one koji su shvatili kako nemaju dovoljno grickalica, dobro će im poslužiti informacija da obližnji Lidl radi do 16 sati dok su njihove trgovine zatvorene na Novu godinu.

Slična je situacija i kad je riječ o trgovačkim centrima. Svi će raditi skraćeno na Staru godinu, međutim zatvoreni su 1. siječnja.

Arena Centar radit će na 31. prosinca od 9 do 17 sati, baš kao i City Centar one Split, West i East Zagreb te Avenue Mall i Westgate. King Cross će raditi na Staru godinu od 09 do 19 sati.