Koliko dobro upravljate vlastitim kapitalom?

Svakog dana slušamo vijesti iz svijeta kako je cijena nafte porasla, zlato palo, euro oslabio, dolar ojačao, dionice neke tvrtke skočile, itd... Sve ove informacije milijuni ljudi diljem svijeta svakodnevno koriste kako bi potencijalno zaradili trgujući na svjetskoj burzi.

Za uspješno trgovanje na svjetskoj burzi potrebno je prije svega znanje, pa ukoliko želite naučiti kako uspješno trgovati, ili pak želite naučiti kako uspješno upravljati vlastitim kapitalom, onda je ovaj besplatni online tečaj za Vas.

Bilo da ste početnik ili napredni trader, na ovom online tečaju pod nazivom 'Trgovanje od A do Z' naučit ćete sve, počevši od osnovnih pojmova pa do naprednih strategija trgovanja.

Tečaj je podijeljen u 6 poglavlja sa preko 70 video lekcija:

Svijet globalnog trgovanja - Uvod u trgovanje uz objašnjenje osnovnih pojmova, različitih financijskih instrumenata i drugih čimbenika koji utječu na tržište Psihologija trgovanja - Razumijevanje značaja emocionalne inteligencije i kako se ophoditi prema gubitku Menadžment kapitala - Zašto je neophodno upravljati kapitalom i najvažnija pravila upravljanja Analiza tržišta - Što je analiza tržišta i kako je sprovesti, tehnička i fundamentalna analiza, po čemu se razlikuju i tipovi dijagrama Osnove tehničke analize - Tehnička analiza kao alat za predviđanje budućih kretanja cijena, tipovi trendova, podrška i otpor Napredna tehnička analiza - Dijagrami japanskih svijeća, kako prepoznati strukturu, rizici i kako trgovati kada prepoznate strukturu

