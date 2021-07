Iako i Zagreb bilježi rast zračnog prometa, zapelo je s linijama Ryanaira

Nakon višemjesečnog pada i stagnacije prometa, iz zračne luke Franjo Tuđman bilježe trend postupnog oporavka, u ljetnim mjesecima očekuju nastavak ubrzanja rasta, čiji će vrhunac obilježiti sam kraj ljetne sezone, kad se očekuje otvaranje baze kompanije Ryanair.

Nakon što su dvije američke kompanije (Delta Airlines i United Airlines) pokrenule izravne letove za Dubrovnik, mađarski Wizz Air, jedna od najbrže rastućih europskih aviokompanija, jučer je obilježila lansiranje nove stanice u Dubrovniku s tri linije do Rima, Varšave i Beča. Istodobno, bilježe se otkazivanja Ryanairovih letova iz Zagreba, što se tumači malim interesom putnika. U usporedbi s drugim kvartalom 2020., vremenom lockdowna, promet zagrebačkog aerodroma veći je za 3,5 puta. Ovogodišnje brojke su na razini od 220.000 putnika, a samo lipanj je zaključen s više od 100.000 putnika.

Croatia Airlines će od srpnja iz Zagreba letjeti na 14 međunarodnih i 5 domaćih linija, te ukupno imati više od 150 tjednih polazaka. Značajan doprinos oporavku prometa u Zagrebu očekuju od Ryanaira. U Zračnoj luci Franjo Tuđman planira se tako u vršnom raz- PD doblju sezone opslužiti između 90 i 100 dnevnih zrakoplovnih operacija, te će Zagreb u redovnom prometu biti povezan sa 6 domaćih i 42 međunarodna odredišta. Doduše, iskustva pokazuju da još ne ide sve glatko. Portal Croatian Aviation objavio je svjedočenja putnika kojima su otkazani letovi Ryanairom. Irski prijevoznik je 17. lipnja pokrenuo svoju drugu od 15 planiranih linija iz Zagreba, prema Bergamu, zračnoj luci u okolici Milana.

Otad na ovoj liniji zrakoplovi prometuju četiri puta tjedno, no portalu se javio veći broj putnika koji je kupio karte za letove u kolovozu, da bi zatim od kompanije dobili obavijest kako je njihov let otkazan. Pokazalo se da je otkazano svih 18 letova u kolovozu, a u mailu putnicima stoji obavijest da su otkazi uslijedili zbog novih restriktivnih mjera za turistička putovanja između Hrvatske i Italije. To međutim nije jasno, jer se ništa nije promijenilo po pitanju restrikcija između ovih zemalja.

Štoviše, Ryanair ima najavljenu liniju Rim – Zagreb – Rim u kolovozu, letovi Ryanaira iz Zadra prema Milanu nisu otkazani, baš kao ni ostale četiri linije između Zadra i talijanskih odredišta na kojima prometuje ovaj avioprijevoznik. Letove za Italiju u kolovozu nisu otkazali ni Croatia Airlines, Vueling, EasyJet, Volotea i Wizz Air.

