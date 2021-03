Cider iz Koprivnice ide na Tahiti, Karibe, Grenland, Laos i Australiju

Dolazak u Koprivnicu ponudit će prizor koji je danas jedinstven u Hrvatskoj. U tom se gradu na sjeveru Hrvatske nalazi danas vjerojatno najveća koncentracija industrije u nas. U krugu grada najpoznatijem po Podravci još su na prilično uskom području Belupo, Lino, a onda i Carlsberg Croatia.

Datira iz rimskih vremena

U tom pogonu, koji je dio jedne od najvećih industrija piva u Europi, proizvodi se i najpopularniji cider u Hrvatskoj i jedno od najpopularnijih takvih pića u svijetu Somersby.

Za one koji nisu toliko upoznati s ovim tradicionalnim pićem britanskih i irskih otoka riječ je o alkoholnom piću koje se dobiva od fermentiranog jabučnog soka, a prvo spominjanje pića koje bi se moglo povezati s ciderom datira još u rimska vremena, 55. god. pr. n. e. kada su Rimljani zabilježili da lokalno stanovništvo pije piće od jabuka koje su i oni sam vrlo brzo prihvatili. Jasno, upravo se na Otoku cider i najviše pije, ali popularnost mu raste i u drugim zemljama.

Primjerice, 2016. godine kada se kod nas cider prodavao tek pet godina, to je piće imalo godišnji rast potrošnje od čak 55 posto. Prema podacima AICV-a, europske udruge cidera i voćnih vina, u Hrvatskoj se 2019. godine trošilo 32,20 tisuća hektolitara ovog pića. Daleko od potrošnje piva, no ipak cider nije zanemariv kao tržišni čimbenik, pogotovo ako se spomene jedna činjenica zbog koje smo bili i pozvani u Koprivnicu gdje se popularni Somersby i proizvodi. Naime, obilježeno je deset godina proizvodnje ovog cidera u Carlsbergovu pogonu na sjeveru Hrvatske. Ali, također je vjerojatno manje poznato kako je Somersby i izvozni proizvod s markicom “Made in Croatia” jer iz Koprivnice taj cider odlazi na dvadesetak svjetskih tržišta.

Prošle je godine tako iz Koprivnice otpremljeno 867 šlepera Somersbyja u bočicama te više od 200 cisterni tekućeg cidera. Među odredištima na koja se cider Somersby izvozi su i neka egzotična poput Tahitija, Bermudskih otoka, Grenlanda, kao i neka velika tržišta poput Njemačke, Belgije, Češke, Nizozemske, Grčke, Mađarske i Austrije.

– U Hrvatskoj najviše proizvodimo Somersby Jabuku, kako za potrebe domaćeg tržišta tako i za potrebe izvoza. To ne treba čuditi jer je upravo jabuka sinonim za cider i najprepoznatljiviji Somersby okus. Ipak, iako je Somersby Jabuka i dalje najpopularniji okus u Hrvatskoj, uvođenjem Somersby Lubenice prošle godine primijetili smo da su se domaći potrošači zainteresirali za “tamnije” okuse. Pa tako u 2020. nije samo s okusom lubenice ostvario jako dobre rezultate već smo primijetili i rast prodaje Somersby Borovnice. Kad govorimo o izvoznim tržištima, naše najznačajnije izvozno tržište je Mađarska, a slijedi je Njemačka, rekao nam je Marcin Burdach, predsjednik uprave tvrtke Carlsberg Croatia. Somersbyjevi godišnji kapacitet uvelike ovise o proizvodnji piva.

Ono što možemo podijeliti su procjene, a trenutačno se procjenjuje da će se u 2021. iz Koprivnice izvesti 200.000 hektolitara Somersbyja. Veći dio izvoza bit će kao i dosad, u nepovratnim bočicama, a manji u cisternama. Vezano za proizvodnju, postoji i jedna zanimljivost.

Cider Somersby u Koprivnici se proizvodi u deset okusa, među kojima je i onaj košer jabuke. Kako bi se zadovoljili visoki standardi u skladu sa židovskim zakonima, prije svake proizvodnje Somersby Jabuke za Izrael u tvornicu dolazi rabin koji pregledava certifikate sirovina. Nas je zanimalo upravo odakle dolazi sirovina za proizvodnju.

– Nabavljamo je iz zemalja regije, iz hrvatskog susjedstva, jer nažalost nema dovoljno sirovine u Hrvatskoj. Svakako bismo, rado, uložili u proizvodnju jabuka u Hrvatskoj ako volumen Somersbyja nastavi ovako rasti – rekao nam je Burdach za posjeta Koprivnici. Somersby dolazi iz modernog, visokoautomatiziranog pogona u Koprivnici, gdje je važan dio Carlsberg Croatie koja zapošljava u nas ukupno 300 ljudi.

Prodaje se u 46 zemalja

– Unatoč svim izazovima koje je donijela 2020. godina, zadovoljni smo kako je završila. Svake godine bilježimo rast, pa tako i prošle kad je povećan izvoz u Njemačku i Mađarsku. Proizvodnja Somersbyja u Hrvatskoj počela je još 2011. godine.

U početku su u svijetu postojale samo tri Carlsbergove tvornice koje proizvode Somersby, od kojih je koprivnički pogon bio prvi koji je počeo s fermentacijom vina, rekao je Burdach komentirajući prošlu pandemijsku godinu koja je bila iznimno izazovna za sve proizvođače piva i srodnih proizvoda. Podsjetimo kako je sam Somersby nastao u Danskoj, da bi se danas proizvodio na različitim lokacijama od kojih je jedna i Koprivnica, iz koje u svijet odlaze bočice dok s drugih lokacija do nas dolazi Somersby u limenkama.

Cider Somersby svakako je jedan od proizvoda koji pomaže da se postigne stabilnost poslovanja Carlsberga u Hrvatskoj. Posljednjih je nekoliko godina iz Koprivnice putovao i u Australiju, Sjedinjene Američke Države, Kongo, Kinu, Laos, na Karibe i mnoge druge lokacije. Ukupno se Somersby prodaje na 46 svjetskih tržišta.