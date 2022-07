Burilović o ulasku Hrvatske u eurozonu: Veliki je ovo vjetar u leđa i našim izvoznicima

Hrvatski ministar financija Zdravko Marić danas je u Bruxellesu potpisao ulazak Hrvatske u eurozonu, što znači da će od 1. siječnja službena valuta u Hrvatskoj biti euro. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović objavio je komentar tim povodom.

Komentar prenosimo u cijelosti.

"Hrvatska se današnjim danom i službeno približila institucionalnoj jezgri Europske unije. Pokazali smo našim saveznicima da smo vjerodostojan partner i sigurna zemlja za poslovanje, dok smo ostatku regije poručili da ne odustane od europskog puta, već da ispuni jasno definirane uvjete za priključenje. Veliki je ovo vjetar u leđa i našim izvoznicima jer je, s ulaskom u euro područje, bitno smanjen valutni rizik poslovanja, a uvjeti financiranja bit će još transparentniji. Dakako, pred nama je još mnogo posla vezanog uz zamjenu kune eurom. Posebno je tu izražena uloga HGK prema brojnim našim tvrtkama. Štoviše, Hrvatska gospodarska komora je uključena u proces zamjene hrvatske kune eurom od samog početka procesa putem različitih skupina koje je formirala Vlada RH, kao i kroz brojne aktivnosti u cilju pripreme naših članica za uvođenje eura, od niza edukacija koje ćemo provoditi do same konverzije do kratkog Vodiča s najosnovnijim informacijama za gospodarstvo kojeg je izradilo naše Udruženje računovođa HGK.

Hrvatska je sad otpornija u odnosu na 2008. godinu

Današnjem povijesnom danu svakako treba pridodati i činjenicu da od početka iduće godine očekujemo i ulazak u Schengen. To bi nam olakšalo protok roba i ljudi, a naše granične županije učiniti pristupačnijima investitorima iz zemalja Schengena koje su blizu Hrvatske. Nadalje, od nove godine ćemo imati i pristup svim instrumentima Europske središnje banke. Osim toga, Hrvatska je prošlog tjedna službeno započela pregovore o pristupanju Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), što je proces koji će poduprijeti planirane reforme i pomoći nam da brže ostvarimo ciljeve koji se tiču poticanja inovacija, poboljšanja poreznog sustava te unapređenje sustava obrazovanja, zdravstva i tržišta rada.

Sve su to dodatni ključni faktori koji nam daju osjećaj sigurnosti u ovom trenutku. Svjesni smo da su oči svih aktera u našem gospodarstvu, kao i građana Hrvatske, uprte prema jeseni koja nesumnjivo sa sobom donosi brojne izazove, koje još uvijek ne možemo u cijelosti predvidjeti. No, ovakve vijesti nam ipak pokazuju da ćemo nadolazeće mjesece dočekati otporniji nego što smo, primjerice, bili 2008. godine", navodi se u komentaru Luke Burilovića vezano uz hrvatsko uvođenje eura.