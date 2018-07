Bitcoin Store - prva fizička mjenjačnica kriptovaluta u Hrvatskoj

Biti u korak s vremenom znači pratiti novitete na tržištu, a biti u korak sa svjetskim tehnološkim prijestolnicama kao što su New York, Pariz i Tokio znači da nešto radite baš kako treba. Tim kripto-entuzijasta koji stoji iza 'BitKonana' - prve burze kriptovaluta u Hrvata, sada predstavlja i prvu fizičku mjenjačnicu kriptovaluta u Hrvatskoj, 'Bitcoin Store' s poslovnicama u Splitu i Zagrebu, koje smo dosad mogli pronaći u Americi, Francuskoj ili pak Japanu.



Uspješna hrvatska kripto-priča počinje 2013. godine kada se Tomislav Vajić i Šime Bakić prvi put susreću s Bitcoinom, nakon čega je nastala ranije spomenuta burza 'BitKonan' s preko 15.000 aktivnih članova, većinom iz Hrvatske. Sada uigrani dvojac predstavlja i fizičku mjenjačnicu 'Bitcoin Store', do čije je realizacije došlo nakon što su uvidjeli da mnogi ljudi žele investirati no ne znaju na koji način, jer većina literature je na engleskom, a terminologiju nije lako pohvatati.



„Za sve koji žele sigurno izvršenje transakcija uz poštovanje privatnosti, od sada je dostupna i fizička mjenjačnica Bitcoin Store.“

Foto: Promo

Danas, osim što je lakše nego ikad doći do kriptovalute, fizičke mjenjačnice 'Bitcoin Store' omogućuju ujedno i potpuno jednostavno trgovanje, jer umjesto tapkanja u mraku transakcije je moguće izvršiti u suradnji sa stručnjacima na polju kriptovaluta u poslovnicama u Zagrebu i Splitu, ali i putem njihove web stranice. - www.bitcoin-store.hr/#/



Prva 'Bitcoin Store' poslovnica otvorena je u Splitu krajem travnja 2018. godine, na adresi Ulica Hrvatske Mornarice 1C, a već dva mjeseca kasnije svoju je mjenjačnicu dobio i Zagreb - City Center One East, Slavonska avenija 11d. Potražnja za takvom vrstom poslovanja iznimno je velika jer omogućava jednostavnu kupovinu i prodaju kriptovaluta, a transakcije su izuzetno sigurne zbog standarda koji se koriste za zaštitu podataka. Uz garantiran tečaj te najpovoljnije transakcije 'Bitcoin Store' nesumnjivo je pravi odabir za investiranje, prodaju i savjetovanje vezano za kriptovalute u Hrvatskoj.



„Često se dešava da ne možemo znati jesu li naši podaci zaštićeni no 'Bitcoin Store' može se pohvaliti vrhunskim standardima zaštite te potpuno uređenom regulativom GDPR-a, što vaše iskustvo investiranja čini potpuno sigurnim.“