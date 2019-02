Bitcoin ponovo počinje rasti?

U prethodnih nekoliko dana, točnije od 17. veljače do danas, Bitcoin je zabilježio rast od preko 8%, i sada mu se vrijednost kreće iznad 3800 dolara. Da li će se ponoviti vrtoglavi rast koji je imao krajem 2017. ostaje da vidimo.

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati Bitcoinom ili one koji ulažu u sebe i jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatnu e-knjigu "Kako trgovati cijenom Bitcoina" (takozvani CFD-i). Knjiga je prilagođena svim razinama znanja i možete je preuzeti preko linka ispod.

Besplatnu e-knjigu "Kako trgovati cijenom Bitcoina" preuzmite ovdje.

Što je Bitcoin?

Bitcoin je vrsta digitalnog novca (crypto valuta). Ono što ga čini različitim od konvencionalnog novca jest to što niti jedna institucija ne kontrolira mrežu Bitcoina, što znači da banka ne može kontrolirati vaš novac. U travnju 2010. godine cijena jednog Bitcoina iznosila je 0.003 dolara, dok je rekordnu vrijednost Bitcoin dostigao u prosincu 2017. kada je vrijedio preko 17,000 dolara.

Mnoge države su proglasile Bitcoin legalnim što je imalo pozitivan utjecaj na njegovu cijenu. Jedan od razloga zbog čega je cijena Bitcoina porasla, jest i to što nije pod utjecajem vlada država. Bitcoin se prati kroz javni online zapis poznatiji pod imenom „block chain“. Konačan broj Bitcoina može biti proizveden kroz proces koji se naziva „rudarenje“, a ustvari predstavlja rješavanje kompleksnih matematičkih problema. Jedna od najvećih privlačnosti ovog načina trgovine je u tome što i pored toga što je evidencija transakcija javna korisnici koji vrše transakcije ostaju anonimni.

