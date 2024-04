Znate li što učiniti ako vam u vožnji pukne guma? 'Prvo će vam volan početi lupati'

Jedna od najopasnijih stvari koje vam se mogu dogoditi u automobilu, naročito pri velikim brzinama, je pucanje gume. Na ovaj problem nisu imune ni ljetne ni zimske gume, ali postoji nekoliko načina da se umanji rizik ako dođe do pucanja. Prometni stručnjak i sudski vještak Goran Husinec za Danas.hr je objasnio da je opasnost od presjecanja gume oštrim predmetom najveća pri brzinama višim od 140 km/h. Zbog toga je naročito važno da se na autocesti pridržavamo ograničenja brzine od 130 km/h. No do pucanja gume može doći i pri nižim brzinama, a ono nikada nije bezazleno.

- Krene odmah jako lupati i volan jako krene bacati lijevo i desno i to je prva naznaka da je guma pukla - opisao je Husinec. Ako osjetite da vam se događa nešto slično, odmah čvrsto primite volan i pokušajte što prije zaustaviti automobil, savjetovao je. - Što više desno i kočiti odmjereno, ali snažno da dođe do zanošenja - preporuča prometni stručnjak.

Dodao je kako, naročito na autocestama, automobil uvijek treba zaustaviti s desne strane ceste ili u zaustavnoj traci, a nikako na lijevoj strani ceste.

VIDEO Buzinska Sahara