DIGITALNA ERA

Papirnate avionske karte od sutra odlaze u povijest: Ryanair objasnio što će se dogoditi ako vam mobitel ne radi

Avion Ryanaira na uzletištu zadarske zra?ne luke Zemunik
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 15:00

Iako Ryanair naglašava prednosti digitalnih ulaznica, priznaju da postoji niz situacija u kojima putnici možda neće moći generirati ili pristupiti svojoj digitalnoj ulaznici. To uključuje situacije kada putnici nemaju pametni telefon ili im telefon ostane bez baterije

Ryanair će od sutra početi prihvaćati samo digitalne ulaznice za ukrcaj, čime će eliminirati mogućnost korištenja papirnih ulaznica. Putnici će biti obavezni prijaviti se online i generirati svoju ulaznicu putem Ryanairove mobilne aplikacije, piše Euronews. Prema ovoj odluci, tiskane papirnate ulaznice više neće biti prihvaćene. Ovaj potez izazvao je zabrinutost među starijim putnicima koji možda nemaju pametni telefon ili nisu naviknuti koristiti digitalne tehnologije.

Ova promjena, koja je prvobitno trebala biti provedena 3. studenog, odgođena je do sredine mjeseca kako bi se izbjegao period najveće gužve oko školski praznika u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ryanair objašnjava kako je ovaj korak usmjeren prema većini svojih putnika, budući da gotovo 80 posto korisnika već koristi digitalne ulaznice. Osim toga, naglašavaju da je ova promjena usklađena s praksama drugih industrija, poput festivala, koncerata i sportskih događanja, koje su uspješno prešle na isključivo digitalnu prodaju ulaznica.

„Prijelaz na 100 posto digitalne ulaznice omogućit će brže, pametnije i ekološki prihvatljivije iskustvo putovanja za naše putnike“, rekao je Dara Brady, direktor marketinga Ryanaira. Putnici koji koriste aplikaciju mogu naručiti hranu i piće kao prioritetnu uslugu, pratiti status ukrcaja, informacije o gateovima i eventualnim kašnjenjima, te pohraniti sve svoje putne dokumente na jednom mjestu.

Iako Ryanair naglašava prednosti digitalnih ulaznica, priznaju da postoji niz situacija u kojima putnici možda neće moći generirati ili pristupiti svojoj digitalnoj ulaznici. To uključuje situacije kada putnici nemaju pametni telefon ili im telefon ostane bez baterije.

U tim slučajevima, Ryanair je potvrdio da putnici mogu zatražiti papirnatu kartu na šalterima za prijavu na zračnoj luci. Takve ulaznice bit će izdane besplatno, pod uvjetom da je putnik već obavio online prijavu. Ovo se također odnosi na letove iz Maroka, gdje je zakonodavstvo obvezalo putnike na korištenje papirnih ulaznica. Ipak, kao i u prethodnom slučaju, ulaznica će biti izdana besplatno ako je prijava obavljena online.

Ključne riječi
putovanja avion karte Ryanair Barkod

