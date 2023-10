Muškarca 'oteo' električni auto: 'Shvatio sam da nešto nije u redu kada nisam mogao usporiti'

Nevjerojatna priča iz škotskog Glasgowa upozorava na nepredviđene kvarove koji mogu nastati na električnim automobilima, sve popularnijim izborom brojnih vozača koji se na takva vozila odlučuju zbog brige za okoliš, ljubavi prema novoj tehnologiji, ili pak zbog poticaja koje mnoge države nude prilikom kupnje električnih auta.

U tom škotskom gradu, 53-godišnjeg Briana Morrisona 'oteo' je njegov vlastiti automobil - 30.000 funta vrijedan MG ZS. Vozač je morao izbjegavati crvena svjetla i kružne tokove jer mu vozilo nije dozvoljavalo da zakoči, a na kraju je pozvao policiju da ga zaustavi kontroliranim sudarom, prenosi Daily Mail.

"Shvatio sam da nešto nije u redu kada sam pokušao usporiti pred kružnim tokom, ali nisam mogao" kazao je Morrison, dodajući kako je prava sreća što se incident dogodio kasno navečer - iza 22 sata. Uspio je proći kroz kružni tok brzinom malo manjom od 50 km/h te je odahnuo kada je ispred sebe vidio dugačku, ravnu cestu, nadajući se da će automobil stati sam od sebe kada on otpusti papučicu gasa, no to se nije dogodilo.

"Znam da ne zvuči jako brzo, ali kada nemaš kontrolu nad brzinom i potpuno si zarobljen, zastrašujuće je" komentirao je Morrison koji nije mogao niti iskočiti iz automobila koji je samostalno održavao brzinu od 50 km/h zbog problema s mobilnošću. Prvo je nazvao suprugu, a zatim, kada je shvatio da će uskoro doći do prometnijeg dijela ceste gdje bi moglo biti pješaka, i policiju.

U centru 999 na liniju su spojili inženjere u nadi da će oni moći na daljinu dijagnosticirati i riješiti problem s Morrisonovim automobilom, no ispostavilo se da niti oni nisu nikada naišli na sličan problem te nisu znali kako pomoći. Ubrzo su tri policijska vozila stigla na njegovu lokaciju. Prva ideja bila je jednostavno udaljiti ključeve od automobila u nadi da će to zaustaviti odlučno vozilo, no iako je Morrison bacio ključeve u policijski kombi koji se zatim odvezao u drugom smjeru, motor njegovog automobila i dalje je radio, održavajući brzinu od gotovo 50 km/h. Zatim su pokušali još nekoliko načina isključivanja vozila, no ništa nije upalilo. Naposljetku su rekli Morrisonu da se zabije u stražnju stranu policijskog kombija prije nego uđe u gradsko područje.

"Nakon što smo pokušali isključiti auto, cijela kontrolna ploča počela je bliještati s obavijestima o kvarovima, koji su nestali nakon nekoliko sekundi. Ostao je samo veliki crveni simbol automobila uz tekst 'vozite sigurno, zaustavite vozilo odmah' ili tako nešto" kazao je potreseni vozač. Auto je napokon zaustavljen nakon što je u jednom kružnom toku usporio na otprilike 25 km/h, te ga je na izlazu dočekao policijski kombi u koji se zabio. Kako je kombi kočio, tako je usporavao Morrisonov auto, no čim bi pomaknuli kombi, auto bi ponovno ubrzao, tako da su morali zajedno sjediti i čekati službu za pomoć na cesti čak tri sata.

Kada su stigli, službenici su prispojili vozilo na aparat za dijagnostiku koji je odmah prikazao više stranica kvarova. "Rekli su da nikada nisu vidjeli ništa takvo i odlučili da ne žele upaliti motor kako bi otkrili u čemu je problem" otkrio je Morrison. Njegova osiguravajuća kuća istražuje incident koji se dogodio 1. listopada.