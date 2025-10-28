Morate isprobati ovaj trik koji je zaludio TikTok: U trgovini vam spašava i novce i živce

U eri inflacije i sve veće svijesti o bacanju hrane, metoda "5-4-3-2-1" pojavila se kao spas za kućne budžete. Riječ je o jednostavnoj formuli za kupovinu namirnica koju je osmislio chef Will Coleman, a koja je zahvaljujući društvenim mrežama postala globalni fenomen. Princip je nevjerojatno lak za pamćenje: vaš popis za kupovinu treba sadržavati pet različitih vrsta povrća, četiri vrste voća, tri izvora proteina, dva umaka ili namaza te jednu vrstu žitarica. Na kraju je dopuštena i jedna poslastica.

Glavna prednost ove metode, kako navode i portali poput Allrecipes, nije nužno u kupovini jeftinijih proizvoda, već u poticanju svjesne i pametne kupovine. Umjesto da gladni lutate među policama i impulzivno kupujete sve što vam se učini primamljivim, s metodom 5-4-3-2-1 u trgovinu ulazite s jasnim planom.

Time se drastično smanjuje mogućnost nepotrebnih kupnji i, posljedično, bacanja hrane koja se ne iskoristi. Korisnici diljem svijeta izvještavaju kako im je ovaj sustav pojednostavio planiranje obroka, smanjio stres povezan s pitanjem "što kuhati danas?" i pomogao da bolje kontroliraju troškove. Umjesto hladnjaka punog nasumičnih sastojaka, dobivate set kompatibilnih namirnica koje potiču kreativnost u kuhinji.

Primjena metode u praksi zahtijeva minimalno planiranje. Prije odlaska u trgovinu, razmislite o tjednu pred vama i odaberite namirnice unutar zadanih kategorija. Na primjer, vaš popis može sadržavati: pet vrsta povrća (paprika, mrkva, špinat, brokula, rajčica), četiri vrste voća (banane, jabuke, grožđe), tri proteina (piletina, jaja, grah), dva umaka (umak od rajčice, maslac od kikirikija) i jednu žitaricu (riža). Iz ovog relativno malog broja artikala, uz osnovne začine, ulje i mlijeko koje već imate kod kuće, možete pripremiti niz jela: od pilećeg curryja s povrćem i rižom, tjestenine sa špinatom do raznih salata i omleta. Ključ je u svestranosti odabranih namirnica koje se mogu kombinirati na bezbroj načina.

Iako se na prvu može činiti restriktivnom, metoda 5-4-3-2-1 izuzetno je fleksibilna i prilagodljiva. Nije uklesana u kamenu; ako vaša obitelj više voli voće, slobodno zamijenite kategorije i kupite pet vrsta voća i četiri povrća. Vegetarijanci će životinjske proteine lako zamijeniti tofuom, lećom ili slanutkom, dok se žitarice mogu prilagoditi bezglutenskoj prehrani odabirom kvinoje ili riže.

Metoda je i skalabilna – obitelji s više članova jednostavno mogu udvostručiti količine unutar svake kategorije, zadržavajući isti princip uravnoteženosti. Postoji čak i njezina starija verzija, poznata kao "6-do-1", koja uključuje šest vrsta povrća, pet voća, četiri proteina, tri škroba, dva umaka i jedan zabavni artikl, pružajući još više opcija za one kojima je potrebno više raznolikosti.