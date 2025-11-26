Kinezi izvukli asa iz rukava i izveli nemoguće: Razvili električni kompakt za 6000 eura, evo detalja

Ideja zamjene baterija u električnim vozilima nije nova, no GAC grupa iz Kine uspješno je razradila sustav koji bi mogao revolucionirati tržište. Kineski automobil Aion UT Super, dužine 427 cm, dostupan je za nevjerojatnih 6000 eura, a njegova najveća prednost leži u inovativnom sustavu zamjene baterija, koji trenutno funkcionira na 800 stanica diljem Kine. Ove stanice upravlja Aion, uz tehničku podršku od strane dva ogromna kineska igrača - CATL i JD.com, piše HAK Revija.

Za one koji nisu upoznati, JD.com je jedan od najvećih online tržišnih divova u Aziji, koji osim što je dominantan na domaćem tržištu, u Europi kontrolira i MediaMarkt i Saturn, popularne maloprodajne lance elektronike. Uz to, JD.com je i vlasnik online tržišta Tiki, čime dodatno jača svoju prisutnost.

Aion UT Super nudi 14,6-inčni središnji zaslon, bežičnu integraciju mobilnih uređaja, inteligentnog glasovnog asistenta, kao i sustave aktivne sigurnosti 2. razine, što ga čini konkurentnim u odnosu na europske automobile srednje klase.

Zanimljivo je da korisnici imaju opciju odabrati između trajne baterije, koja dodaje oko 11.000 eura na cijenu vozila, ili se odlučiti za opciju najma baterije, što iznosi oko 50 eura mjesečno. Ovisno o odabiru, vozači mogu birati između povoljnije varijante s najmom ili skuplje trajne opcije.

Iako se spominje domet od 500 km, koji je prema kineskim testiranjima optimističan, realni domet prema WLTP standardu vjerojatno iznosi oko 400 km ili manje, što je uobičajeno za većinu električnih vozila na tržištu. Ovaj model sigurno će privući pažnju europskih potrošača, posebice kada se uzme u obzir cijena i fleksibilnost u pogledu baterije, koja može postati ključni faktor pri odabiru električnog vozila u budućnosti.