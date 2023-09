Kada ćete dolazak tramvaja u aplikaciji moći pratiti u realnom vremenu

Mobitel u džepu odavno je zamijenio desetke uređaja, sprava i stvari u našim životima pa tako i karte za vožnju javnim prijevozom. Na vlak modernizacije koja u Europi, ali i drugim hrvatskim gradovima traje posljednjih nekoliko godina, krajem svibnja ukrcao se i ZET. Zagrebački javni prijevoznik predstavio je aplikaciju Moj ZET. Iako izrađena još prije pandemije koronavirusa, u ladici je stajala prilično dugo jer je čekala nadogradnju ZET-ovog sustava. Drugim riječima softver je bio gotov davno, ali ne i hardver. Kada su je predstavili, glavna značajka bila je kupovina karata kako onih jednokratnih tako i mjesečnih te godišnjih kupona za prijevoz, popularnih "pokaza". Usto, aplikacija korisnicima nudi i prometne obavijesti, primjerice o tome gdje su radovi ili koje linije voze obilazno. Četiri mjeseca dobro je prolazno vrijeme za još jednom testirati aplikaciju te vidjeti je li polučila željene rezultate i gdje se i kako može unaprijediti. Prije svega, ako vam je sve ovo što ste do sada pročitali novost, da, od svibnja se možete oprostiti s papirnatim kartama i plastičnim pokazima jer vožnja ZET-om se može platiti mobitelom.

Dok čekate bus ili tramvaj na stajalištu učitate aplikaciju i odaberete vrstu karte (30, 60, 90 minuta ili dnevna karta) Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako funkcionira aplikacija?

Prilikom preuzimanja birate hoćete li se registrirati osobnim podatcima ili ju koristiti kao "gost" što pojednostavljuje proceduru, primjerice turistima. Ako pak, odaberete registraciju i unos osobnih podataka kasnije ćete moći povezati svoj račun te puniti mjesečne i godišnje karte. Prije korištenja potrebno je uplatiti sredstva, a to je možda najbolje učiniti kod kuće, odnosno prije vožnje jer će potrajati nekoliko minuta dok unesete podatke s bankovne kartice i izvršite transakciju.

Kako se kupuju karte?

Vrlo jednostavno. Dok čekate bus ili tramvaj na stajalištu učitate aplikaciju i odaberete vrstu karte (30, 60, 90 minuta ili dnevna karta). Kada vozilo dođe, pritiskom na tipku na mobitelu pali se kamera kojom je potrebno skenirati naljepnicu s QR kodom na vratima vozila i u manje od sekundu karta je kupljena i aktivirana. Zgodna opcija je i to što odmah počinje odbrojavati vrijeme te vas aplikacija upozori prije isteka valjanosti.

I to je otprilike to, kupnja i aktivacija karte su jednostavna, dok minus odlazi na stranu pomalo kompliciranog procesa uplate sredstava. Jedan od minusa u komentarima na aplikaciju je i nedostatak drugog sadržaja. I dok većina drugih srodnih aplikacija podržava primjerice pregledavanja voznog reda, planiranje putovanja pa čak i praćenje GPS lokacije vozila u realnom vremenu, Moj ZET u usporedbi s tim djeluje prilično sramežljivo. Također, iako se pokaz može napuniti, prilikom prvog izdavanja ipak se mora čekati u redu u poslovnici jer nije moguće online učitati formular koji se prilikom izrade pokaza popunjava. Kritika je bilo i u službenim "trgovinama" aplikacijama pa je tako u Googleovoj Trgovini Play Moj ZET ocijenjen sa skromnih 2.6 od mogućih 5, a istu ocjenu dobio je i u Appleovom Storeu. Stoga smo se kod gradskog prijevoznika raspitali planirali se, s tim u vezi, poduzeti nešto te modernizirati i unaprijediti aplikaciju. U ZET-u kažu kako su do njih stigle brojne pozitivne reakcije.

– Aplikaciju je od njenog predstavljanja do danas preuzelo nešto više od 50 tisuća korisnika, a ističemo kako su u tijeku aktivnosti na njenoj nadogradnji dodatnim funkcionalnostima – navode i otkrivaju vijest koja bi mogla obradovati dio putnika.

Zgodna opcija je i to što odmah po ulasku u tramvaj, nakon kupnje karte, počinje odbrojavati vrijeme te vas aplikacija upozori prije isteka valjanosti karte Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Očekujemo kako bi do kraja godine aplikacija mogla biti proširena mogućnošću prikaza polazaka vozila sa stajališta u stvarnom vremenu, a o čemu ćemo javnost pravovremeno obavijestiti. Na taj način putnicima će se dodatno olakšati svakodnevno korištenje javnog prijevoza, jer će im se kroz aplikaciju pružati informacija o stvarnom vremenu dolaska, odnosno polaska vozila s određenog stajališta – zaključuju u odgovoru na naš upit. Doduše, i dalje nema najave kada bi se u aplikaciji mogla pronaći integracija s voznim redovima te planerom putovanja, iako su te su opcije i sada dostupne na Google kartama i ZET-ovom webu.