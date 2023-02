'Živio sam s putnim kovčegom u ruci prije nego što sam stigao u Maksimir kao ravnatelj'

Što bi se dogodilo da kažete lavu da sjedne? Bi li poslušao? Možda bolje i ne pokušavati saznati odgovor na to pitanje... No kad u Zoološkom vrtu grada Zagreba Damir Skok (51) kaže lavu Leu (16) da sjedne, ovaj mu prvo pronjuška ruku kroz ogradu, pa poslušno spusti stražnjicu na pod i podvije rep. U tom su trenutku njuška impozantnog, snažnog, veličanstvenog i na smrtonosni skok spremnog kralja životinja te ruka prvog čovjeka našeg ZOO-a udaljene tek nekoliko centimetra, koliko ih ograda dijeli. Tek kad sjedne, Leo dobije komad mesa, najfinije junetine koju je mesar ujutro izrezao, i ručak počinje. Dok on jede, ostali mlađi lavovi i lavice sjede i čekaju svoj red. Impresivno.