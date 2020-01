Zbog poslovnih nesuglasica zapalio mu Mercedes

Muškarac (44) uhićen je te se sumnjiči se za općeopasnu radnju, jer je, kako je priopćila zagrebačka policija, 3. prosinca 2019. zapalio automobil na Laništu.

Sumnjiči ga se da se te noći u 1.15 s još jednom, za sada nepoznatom osobom, dovezao do Laništa. Parkirali su svoje vozilo, a 44-godišnjak je potom otišao do obližnjeg parkirališta kako bi provjerio je li tamo parkiran Mercedes GLE zagrebačkih oznaka, s čijim je vlasnikom imao poslovnih nesuglasica.

Kada se uvjerio da je Mercedes tamo parkiran, vratio se do svog vozila, iz kojeg je uzeo kanistar s lakozapaljivom tekućinom. Zajedno s muškarcem koji je bio s njim, ponovo je otišao do Mercedesa kojeg je po vanjskoj strani poklopca motora polio lakozapaljivom tekućinom. Njegov pomagač je na vozilo bacio upaljenu cigaretu, nakon čega su se obojica udaljila od vozila. No kako se Mercedes nije zapalio, ponovo su se vratili do njega, te su ga polili preostalom lakozapaljivom tekućinom.

Nakon toga su namočili tkaninu koju su zapalii i bacili na Mercedes koji je planuo. Požar se proširio i na susjedno parkirano vozilo VW Polo. Počinitelji su pobjegli, a šteta je 450.000 kuna.