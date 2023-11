Zagrepčani na nogama: Prave nas budalama, ostali smo bez tramvajske stanice, do kad?!

Radovi su trebali biti gotovi do listopada. Danas je 25. studeni, radovi nisu gotovi. Riječ je o kopanju i uređenju pothodnika na tramvajskom stajalištu Folnegovićevo naselje koje je započelo još u kolovozu. Tada, 16. kolovoza prvo je suspendiran sav tramvajski promet na desetak dana, a nakon što je veliki iskop obavljen, tramvaj je ponovno krenuo, no više se nije zaustavio na tramvajskoj stanici na Folki

– Ugrađujemo dizalo, rampu za osobe s invaliditetom i kompletno novo stubište. Sljedećih tjedan dana kopamo okno dizala pa je zaustavljen tramvajski promet, a nakon toga nastavljamo s radovima, zbog čega će još dva mjeseca ovo stajalište biti izvan funkcije. Tramvaji će voziti, ali neće moći stati na Folki – objasnili su nam u kolovozu na gradilištu.

Dva mjeseca od kolovoza do listopada su prošla, a tramvaj nije krenuo. Izazvalo je to negodovanje velikog broja stanovnika koji da bi došli do posla, škole ili druge lokacije tramvajem otada moraju pješačiti prilično više do stanice u Borovju ili pak kod petlje na Slavonskoj.

Riječ je o velikom broju stanovnika pojašnjavaju nam susjedi dodajući kako je ukidanjem stajališta pogođeno više tisuća ljudi sa Savice i iz Folnegovićevog naselja.

– Još se ljetos i jesenas moglo pregrmiti, radovi su nitko se ne buni protiv toga, ali nismo niti obaviješteni, a rok je probijen. Nije problem što tramvaj ondje ne staje, nego što nas prave budalama – ljutit je umirovljenik Krešo koji za odlazak liječniku do tramvajske stanice sada mora prevaliti gotovo kilometar.

I drugi susjedi žale se na alternativna stajališta za koja tvrde da su neadekvatna. Za ono kod petlje tako komentiraju da je pothodnik do njega jeziv.

28.03.2023., Zagreb - Pothodnici u Novom Zagrebu Photo: Igor Šoban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

– Obnavljaju pothodnik na Folki, a onaj na Slavonskoj gdje bi mi sada trebali prolaziti je kao iz horor filma pa me i ne čudi da brojni onda pretrčavaju cestu s tri trake ispod petlje što je jako opasno – komentira Marija. Ipak, muke stanovnika koji ovise o tramvajskim linijama 6, 7 i 8 uskoro bi trebale doći kraju.

Naime, na ZET-ovim stranicama pojavila se informacija da će radovi na ovom stajalištu i obnovi pripadajućeg pothodnika uskoro biti gotovi. – Uspostava se očekuje 10. prosinca, što ovisi o cjelovitoj dinamici radova – piše ZET. Hoće li to zaista biti tako ili će stanovnici još morati pješke pokazat će vrijeme.