Zagrebački holding lani je zabilježio najveći financijski gubitak u povijesti, evo i zašto

Dovoljno da se financira jedna sljemenska žičara i još ostane 257 milijuna "kusura". A dovoljno i za gradnju barem 20 vrtića ili pet škola u Zagrebu. Ili još jedne Muzičke akademije. Financijski gubitak Zagrebačkog holdinga u 2021. godini, otkrili su jučer članovi nove uprave, bio je 794 milijuna kuna. A najveći je to financijski gubitak u njegovoj povijesti, odnosno od 2006. godine, kad je osnovan, do danas.

Štetni ugovori i rast prihoda

Prihodi za 2021. bili su, naime, malo više od četiri milijarde kuna, a rashodi su iznosili 4,731 milijardu, čime dolazimo do tog broja. Koliko je ozbiljna, pokazuje i podatak da je riječ o gubitku od čak 325 milijuna kuna većem u odnosu na 2020. A kako je došlo do gotovo dvostrukog rasta u gubicima grupe koja uključuje 12 podružnica, pet trgovačkih društava i jednu ustanovu?

Iz uprave su dali naslutiti da se u prethodnom razdoblju "muljalo" podacima, odnosno da brojke tijekom 2020. godine nisu bile točno prikazane. No jedan od sigurnih razloga gubitaka bila je plinska kriza, kao i negativne posljedice rizika koji su čelnici Gradske plinare – Opskrba (GPZO) učinili pri kupnji plina ranije prošle godine.

Gubitak GPZO-a je 358 milijuna kuna, i to su "upisali" u godišnji gubitak za 2021., što je, jednostavnom matematikom, čak 45 posto ukupnog iznosa minusa. U taj broj ulazi 203 milijuna kuna koje će Holdingovo trgovačko društvo izgubiti u 2022. godini s obzirom na, kako kažu, "štetne ugovore po osnovi plinskog segmenta poslovanja", misleći pritom vjerojatno na anekse ugovora sklopljene s korisnicima iz kategorije poduzetništvo koji su podnijeli najveći teret poskupljenja. Dodatni gubitak pak došao je iz gubitka vrijednosti imovine koju imaju u iznosu od 181 milijun kuna, a kao minus su upisali i 138 milijuna kuna koje će izgubiti kao posljedicu otkaza kolektivnog viška, iako se to tek treba dogoditi.

No u moru loših vijesti ima i pokoja dobra. Holdingovi čelnici, naime, tvrde da su uspjeli spriječiti taj negativni trend i "preokrenuti rezultate", kako ističu, jer su u 2021. godini, prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), uspjeli zaraditi 230 milijuna kuna, što je 77 milijuna kuna više nego godinu prije. Prihodi od prodaje narasli su zbog rasta cijene plina i širenja djelatnosti na 11 novih područja. Novac su uspjeli uštedjeti i manjim investicijama, a snizili su i troškove za kooperante, odnosno vanjske suradnike. Uštede su postigli i gospodarenjem otpadom, odnosno činjenicom da su počeli sami zbrinjavati vlastiti otpad umjesto da se oslanjaju na druge tvrtke.

Sporni dodaci na plaće

Uprava je ponovila i neke planove za 2022. godinu i premda zasad ne predviđaju poskupljenja usluga poput vode, postoji mogućnost da će do toga doći u slučaju rasta inflacije. No sigurno će doći do poskupljenja u nekim drugim segmentima, poput dizanja naknada zakupnicima zagrebačkih tržnica, s obzirom na to da se nisu mijenjale od 2007. godine. Do ušteda bi trebalo doći i nakon centralizacije administrativnih poslova koju namjeravaju provesti, a do zarade prodajom imovine. Prodaja GPZO-a još je na stolu, rečeno je na jučerašnjem brifingu za novinare.

Ovih se dana, podsjetimo, govorilo i o troškovima koje Holding ima za svoje zaposlenike pa je tako na vidjelo izišla informacija da se Davoru Viću, voditelju Čistoće, aneksom ugovora o radu na plaću dodaje 5000 kuna za najam stana i režije. No Vić je nakon objave tih podataka kazao da u Zagrebu radi i svakog vikenda putuje obitelji u Osijek, a iz Holdinga su odgovorili da i dalje plaća troškove života svoje obitelji u gradu iz kojeg dolazi te da ne bi bilo realno očekivati da plaća dodatno i za rad u drugom gradu.

Procurila je potom i informacija da se članu Holdingove uprave Borisu Sesaru uplaćuje 9000 kuna mjesečno kao naknada za korištenje vlastitog umjesto službenog automobila, iako se navodno službenim vozilom koristi tijekom radnog vremena. Iz Holdinga odgovaraju da Sesar ima pravo na službeni auto 24 sata dnevno, kao i svi dosadašnji članovi uprave, no kako on to pravo ne koristi, isplaćuje mu se naknada u visini troška koji nastaje za druge članove uprave koji koriste službene automobile. Iz nje se, dodaju, plaćaju svi porezi i doprinosi.